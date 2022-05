Marko i Iris Livaja s djecom su se pojavili na Poljudu kako bi upisali svoja imena u parku "Za sva vrimena", a dali su i ekskluzivni intervju za Naš Hajduk.

Novopečeni supružnici Marko i Iris Livaja pojavili su se u javnosti prvi put nakon svojeg vjenčanja.

Sa sinom Lorenzom i kćeri Elizabet su došli na stado Poljud kako bi upisali svoja imena u parku "Za sva vrimena", a dali su ekskluzivni intervju za Naš Hajduk.

"Meni se čini da je to jedan sasvim logičan slijed s obzirom na to da je suprug to što jest. Po meni, njegovo ime stvarno pripada tamo, a onda i ja i naša djeca. Ovo je jedna super ideja i jedna jako lijepa priča koja će ostati za sva vremena", kazala je Iris u intervjuu koji možete pogledati OVDJE.

Podsjetimo, Marko i Iris bračne zavjete izmijenili su nakon osam godina veze u crkvi svetog Stjepana u Splitu. Livaji je kum bio prijatelj iz djetinjstva Mate Mamć, a Iris je za kumu odabrala voditeljicu i novinarku Lanu Pavić.

Od poznatih lica na popisu uzvanika našli su se glumica Ana Gruica Uglešić, Doris Dragović i nekoliko Markovih suigrača iz kluba poput Lovre Kalinića, Josipa Eleza, Davida Čoline, trenera Valdasa Dambrauskasa i njegova pomoćnika Mislava Karoglana te predsjednika Uprave kluba Lukše Jakobušića.

Nakon ceremonije u crkvi mladenci su se s kumovima i gostima uputili u restoran Adriatic Grašo, u kojem su u veljači ove godine svadbu imali i Petar Grašo i Hana Huljić.

Poznato je i da su mladenci prvi ples otplesali uz pjesmu "Povedi me" koju im je uživo otpjevala Jasna Zlokić, a za zabavu dugo u noć pobrinula se Jelena Rozga.

