Valentina Walme, koju smo do nedjelje gledali u showu ''Ples sa zvijezdama'', oduševljava talentnom, lijepim licem i savršeno utreniranim tijelom.

Profesionalnu plesačicu Valentinu Walme imali smo priliku gledati u hit showu "Ples sa zvijezdama", u kojem je plesne korake dijelila s novinarom i reporterom Davorom Garićem.

Ipak, rasplesani duo prošlu je nedjelju napustio show, no vjerujemo kako ćemo od lijepe i talentirane plesačice vidjeti još puno toga, jer njezino vrijeme tek dolazi. Valentina je pažnju mnogobrojne publike privukla već u prvoj epizodi showa, a njezinoj se ljepoti podjednako dive i muškarci i žene.

Ipak, Valentina ima za ponuditi puno više od lijepog lica i savršeno utreniranog tijela, a s njom smo porazgovarali o brojnim odricanjima radi plesa, planovima, odnosu s bratom koji je također plesač, ali i o ljubavi te udvaračima.

"Zapravo sam još uvijek u šoku od svih pozitivnih komentara. Nisam niti sanjala da bi ovako moglo biti. Trudim se odgovoriti svima koji mi pošalju poruku. Zahvaljujem im na podršci i motivaciji, stvarno sam sretna i zahvalna na svakom komentaru", odmah na početku nam otkriva plesačica koja iskreno priznaje da ne čita sve komentare. "Kritika će uvijek biti, ne možemo se svima svidjeti tako da ne gledam na to kao na nešto loše. No uglavnom su to lijepi komentari."

"Svaki profesionalni sport je težak i uvijek ima odricanja, kao i ozljeda. Mi jednostavno ne znamo što je to slobodan dan, praznik, godišnji odmor. Nije lako, ali ako to voliš vrijedi svaku suzu, potrošeni sat proveden u dvorani i svaki krvavi žulj", poručila nam je u nastavku, a ako ste se pitali kako izgleda jedan njezin trening, saznali smo i to.

"Moji treninzi podrazumijevaju zagrijavanje, plesanje po nekoliko sati te istezanje. Naravno tu je i slaganje koreografije za koje treba određeno vrijeme. Odradim svakako i vježbe snage. Voljela bih naći vremena i za teretanu, ali trenutno to nije moguće." A osim plesnim koracima i atraktivnim izgledom, Valentina je puno pažnje privukla i nestvarno lijepom kosom koja izaziva zavist. Koja je njezina tajna?!

"Tajna je u tome da ja stvarno imam odlične frizere, a imam i jako puno kose. Vjerujte mi, ako mi je kosa u repu 10 minuta počne me boljeti glava od težine. Osim toga dosta je zahvalna, jer imam li valove, ravnu kosu ili kovrčavu, stajat će dok ju ne operem." No malo tko zna da je Valentina nekad bila brineta. "Jednog dana sam jednostavno rekla frizerki da bi nešto promijenila i tako sam odlučila biti plavija. Sretna sam sa bojom svoje kose i ne razmišljam vratiti se u staru", iskreno priznaje.

Valentina je dosad nastupala i u brojnim videospotovima domaćih zvijezda, a jedan posebno pamti. "Posebno pamtim Severinu i spot 'Magija' koji je koreografirao Anže Škrube, plesač Chrisa Browna. To je bilo nezaboravno iskustvo na kojem ću zauvijek biti zahvalna i puno sam naučila. Takoder ću pamtiti spot 'Prepovedana' za Peru Martića, slovenskog YouTubera s kojim je svaka sekunda bila zabavna. Izdvojila bih još Lanu Jurčević za koju sam koreografirala spot 'Usne ko milijun watti', grupu Joy, Nedu Ukraden."

Osim toga, Valentina je s bratom otvorila i plesni klub "Waltzer", a oni su dokaz kako se posao i obitelj mogu uspješno miješati. "Moj brat je moja stijena i moja najveća podrška. Bitno mi je njegovo mišljenje i uvijek njega prvog nazovem ako želim čuti iskren odgovor. Jedini je koji me smiri i zna točno kako funkcioniram. U poslu se nadopunjujemo i jednostavno to ne bi s nikim drugim išlo tako. Postoje prepirke, ali brzo to riješimo. Roditelji su nas učili od malena da je obitelj najbitnija, tako da brzo zaboravimo na sve loše."

Valentina je i prava zvijezda društvenih mreža, a na Instagramu ju prati više od 14,3 tisuće obožavatelja. Tamo smo i primijetili kako ljepotica nema problema s objavljivanjem manje glamuroznih fotografija, kao npr. onih bez šminke, što je velika rijetkost među modernim ženama.

"Smatram da je normalno ne osjećati se svaki dan najljepše. Imam dana kada mi je samopouzdanje nisko, ali nije povezano s fizičkim izgledom. Volim biti sređena kao i svaka žena, ali volim i prirodni izgled. Ključ je u balansu."

Pripadnike jačeg spola posebno će obradovati podatak kako Valentina trenutno nema dečka, no udvarača itekako ima. "Udvarača ima i stvarno su i originalni i smiješni. Nemam tip muškarca te trenutno uživam biti slobodna", zaključila je.