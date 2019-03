Valentina Walme mentorica je Davora Garića u showu ''Ples sa zvijezdama''.

Davor Garić, novinar najgledanije lifestyle emisije IN magazin svoje plesne korake uvježbava u društvu Valentine Walme, državne prvakinje u latinoameričkim i standardnim plesovima. A iako je u prvoj emisiji showa ''Ples sa zvijezdama'' njihova vatrena izvedba rumbe prema ocjenama žirija dobila samo 18 bodova, upravo je Valentina osvojila srca gledatelja.

''Ostala sam u šoku, mrak. Curka je živa vatra'', ''Wow koja žena'', ''Ples nisam ni doživjela, curka je wow'', ''Ženska je bomba, ni trepnula nisam'', ''Kao da su iz svemira došli'', ''Odličan spoj pun erotike i seksipila'', ''Bili su savršeni'', samo su neki od komentara.

Inače, Davor je u sigurnim rukama jer iza Valentine su godine plesnog iskustva.

''Zapravo me tata odveo na prve sate plesa i oduševilo me jer se on prije bavio latino američkim i standardnim plesovima i tako je krenula ta moja ljubav prema plesu. U isto je vrijeme on vodio plesne turnire, pa tako je moja ljubav sve više rasla, a i mama mi je radila haljine, lijepila šljokice, pa je tako zapravo cijela obitelj bila u plesu, još sam k tome plesala sa bratom'', rekla je Valentina nedavno u intervjuu za IN magazin.

