Mario Roth u intervjuu za DNEVNIK.hr prisjetio se svojeg ranijeg sudjelovanja u showu "Tvoje lice zvuči poznato", a otkrio nam je i koja mu je transformacija bila najneugodnija.

Pjevač grupe "Vigor", glazbenik Mario Roth prisjetio se svog prvog sudjelovanja u showu Nove TV "Tvoje lice zvuči poznato", u kojem je prije četiri godine završio na četvrtom mjestu.

"Zaista sam mislio da je moje sudjelovanje u showu 2017. bilo prvo i zadnje jer, iako je to bilo jedno od mojih najboljih iskustava u životu, to je i nešto najnapornije što sam ikad radio", započeo je Roth, no zatim nam je priznao da ga je razveselio poziv Nove TV za sudjelovanje u All stars sezoni showa koja će okupiti osam najboljih natjecatelja iz prethodnih sezona.

"Ja sam osoba koja voli izazove i uvijek govorim da je život samo jedan i da treba iskoristiti svaku priliku koja vam se pruži. Jako se veselim povratku u show, a sada znam i što me čeka, pa nemam tremu", kazao nam je Mario.

Prisjetio se i jednog neugodnog trenutka u showu.

"Meni je jedna od najneugodnijih kreacija bila ona koju sam nosio kada sam se transformirao u Maju Šuput i izveo njezinu pjesmu 'Lopove'. To nije bila haljina, nego krpica, bilo mi je užasno neugodno. Jako velike borbe vodio sam u backstageu sam sa sobom jer kad sam se pogledao u ogledalo, vidio sam da sam praktički gol. Užasno mi je bilo izaći pred publiku, a onda sam se još sjetio i da će se to prikazivati na televiziji", otkrio nam je Roth, čija se transformacija u Šuput, vjerujemo, mnogima urezala u pamćenje.

"Gdje je on vidio te neke korake? Mislim da je zaista neke od koraka izmislio, ne vjerujem da ih je vidio kod mene. Ako ja to tako radim, bacit ću se s mosta", komentirala je tada Šuput, koju je Roth do suza nasmijao i razveselio.

"Više nemam tih blokada, a naučio sam hodati i u štiklama, pa više nemam nikakvih strahova. Spreman sam na što god mi gljiva dodijeli", pohvalio se Mario, koji je unatoč brojnim preobrazbama u nježniji spol uspio zadržati status miljenika žena.

"Moram biti iskren, pomislio sam da će brojka mojih obožavateljica opasti nakon showa s obzirom na žensku stranu koju sam morao pokazati. Mislio sam da će kad me vide kao Danijelu Martinović ili Maju Šuput, reći gdje je nestao onaj muškarac", priznao nam je Roth, koji kaže da je sada prešao preko tih barijera.

"Mi smo energetska bića i ja ljude cijenim po energiji, pa mislim da su i obožavateljice u meni prepoznale tu pozitivnu energiju koja ih privlači. Kritika nije bilo, dolazile su samo pohvale, pa se nadam da će i ovaj put biti tako", kazao nam je Mario.

Iza njega je čudna godina bez puno koncerata, koje je sa svojom grupom Vigor navikao održavati i do pet dana u tjednu preko ljeta i novogodišnjih praznika, a najčešće su nastupali barem tri puta tjedno.

"To je moj život i zahvalan sam što pripadam skupini izvođača koji sviraju u velikim dvoranama. Proputovali smo pola svijeta, bili smo u Australiji, Kanadi, Švicarskoj, Njemačkoj, Austriji..." pohvalio se Roth.

"Trebali smo krajem prošle godine otići na našu prvu veliku turneju po Americi, no odgodili smo to za neka bolja vremena. Jako je teško jer mi živimo isključivo od glazbe, ali ja sam osoba koja se nikad ne žali. Puno smo radili i puno zaradili, pa smo imali ušteđevine i mogli preživjeti u ovoj situaciji. Ali fali nam to, to je jedini posao kojim se mi bavimo", priznao je glazbenik.

"Trebalo mi je odmora, ali kada ne radiš 9 mjeseci, onda ti odmor dođe preko glave. Zato me poziv s Nove TV jako razveselio", dodao je. Otkrio je i da je s grupom Vigor tijekom proteklih devet mjeseci prikupio brojne nove pjesme koje jedva čeka predstaviti publici.

"Jedini je problem što ne znamo kojim ih redom izdavati jer su zaista sve toliko dobre pa da ne znamo koju bismo izbacili prvu. Ali za svaku će doći najbolje vrijeme i ne mogu dočekati da ih čuje naša publika koja nas prati osam godina", zaključio je Roth.

