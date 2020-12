Od čak 90 zakazanih koncerata ove godine, grupa Vigor održala je samo tri. Koncerti im nedostaju, ali pjevač Mario Roth ne žali se. Jer, kako kaže, još se dobro sjeća i gorih dana, onih ratnih, kad je u djetinjstvu nakon pada Vukovara morao napustiti svoj dom. Koje su predblagdanske poruke poslali svojom novom pjesmom, otkriva Julija Bačić Barać za IN magazin.

Svima nam tešku 2020. godinu grupa Vigor odlučila je barem malo uljepšati svojom novom božićnom pjesmom "Badnja večer".

''Ima jedan stih u pjesmi koji kaže - nek' sva ljubav ovog svijeta mržnju zauvijek porazi, sad kad Badnja večer dolazi - to bi zapravo trebala biti poruka tijekom cijele godine'', govori Mario Roth.

A ove će godine pjevač Mario Roth nakon dužeg vremena blagdane provesti s obitelji.

''Drugi Božić u ovih sedam godina koliko putujemo i koliko radimo koncerte jer smo mi za sve praznike i blagdane na putu, to je takav posao'', kaže.

Taj posao, biti glazbenik, već devet mjeseci nemoguće je raditi. Od 90 zakazanih koncerata ove godine vigorovci su odradili tek tri.

''Bez obzira na to što nismo radili i što nismo zaradili, jer samo se time bavimo, ja uvijek kažem da ima puno ljudi koji su u težoj situaciji od nas. Uvijek mislim i na druge, ne mislim samo na sebe. Bilo bi zaista jako ružno da se sad žalim kako nešto nemam, a neke obitelji baš u ovom trenutku razmišljaju što će sutra staviti na stol'', kaže Mario.

Osječanin Mario Roth prisjetio se i mnogo gorih dana od onih koje smo ove godine doživjeli.

''Kad je bio rat, ja sam prošao i podrume, i granatiranja, i sve te ružne stvari, i uvijek se toga sjetim. Mi smo pobjegli, pa mogu slobodno reći kad je Vukovar pao, 18. 11. Tata nas je drugo jutro spakirao i mi smo otišli za Čakovec, tamo sam i završio četvrti razred osnovne škole'', priča.

Bez obzira na to što ova godina ni po čemu nije bila normalna, dečki iz Vigora nisu gubili vrijeme, već su marljivo radili u studiju.

''Evo, nakon ove božićne pjesme mogu odmah najaviti da početkom siječnja izlazi naš novi singl, nešto potpuno drugačije od onoga što smo do sada radili, novi zvuk'', najavljuje.

Kad je ljubav u pitanju, u životu ovog pjevača baš se ništa nije promijenilo jer djevojke mu se, kako kaže, boje prići.

''Ja sam siguran da tamo negdje iza ćoška viri neka koja će doći i reći: 'E, vidi, to što si ti Mario Roth meni ništa ne znači, pjevaš u Vigoru, meni to ne znači apsolutno ništa.' Ja to čekam, a ne kad netko stane ispred mene i osjetim da drhti kao prut, nije to to'', objašnjava Mario.

Možda mu nova godina donese i novu ljubav. A ako ne to, onda barem nove koncertne datume, nove pjesme i zbogom ovom "novom normalnom''.

