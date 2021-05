Lucia Glavich Mandarić u novom intervjuu za DNEVNIK.hr otkrila je kako se odlučila baviti glumom, zna li se nositi sa slavom i još neke detalje iz svojeg profesionalnog, ali i privatnog života.

Glumica Lucia Glavich Mandarić jedna je od glavnih zvijezda popularne humoristične serije Nove TV "Dar Mar", u kojoj glumi lik Milene Brkljače, a gledatelje uveseljava i kao Ivana Masle u seriji "Na granici".

Obje uloge donijele su joj veliku popularnost, a Lucia je sada za DNEVNIK.hr otkrila kako se odlučila baviti glumom, zna li se nositi sa slavom i još neke detalje iz svojeg profesionalnog, ali i privatnog života.

"Za glumu sam se zapravo odlučila dosta rano, još u osnovnoj školi. Kad sam krenula u srednju školu, počela sam gledati ispitne produkcije na akademiji, ali nisam odmah nakon srednje upisala glumu", ispričala nam je Lucia. Najrpije je upisala španjolski i francuski na Filozofskom fakultetu, ali je na prvoj godini faksa odlučila da je ipak gluma njezina velika ljubav pa je otišla na prijemni na Akademiji te prošla isprve.

"Jezici su mi uvijek dobro išli, ali nije to bilo to", dodala je, a istaknula je i da je bilingvalna.

"Tata mi je iz Čilea, pa mi je španjolski drugi jezik", otkrila nam je Lucia, koja kaže i kako bi, da nije glumica, baš zato najvjerojatnije radila kao prevoditeljica. No život ju je ipak odveo u smjeru glume, a ističe i kako studiranje na Akademiji pamti kao najljepše, ali i najstresnije razdoblje u svojem životu.

"Život ti se promijeni za sto osamdeset stupnjeva, okreneš se naglavačke i moraš se snalaziti u potpuno novom životu i naći način da funkcioniraš u novonastalim okolnostima. Možda ovo sada zvuči pretjerano i smiješno, ali je tako", priča Lucia i dodaje kako je zbog toga prva godina najteža.

"Mi smo se na faksu često znali šaliti da smo kao u 'Big Brotheru' jer smo provodili cijele dane tamo, od 8 sati ujutro često i do ponoći jer bismo ostajali nakon predavanja raditi i pripremati se za sutradan. I kada praktički živiš s još jedanaest ljudi koje ne poznaješ otprije, koji su svi različiti karakteri, proces prilagodbe na taj novi život zaista nije jednostavan. Ali sam upravo tamo i s tim ljudima, svojim kolegama s klase, a kasnije i s ostalima, provela i neke od najljepših trenutaka u životu", prisjeća se i ističe glumice Tenu Nemet Brankov, Saru Duvnjak, Gloriju Dubelj i Ivu Šimić Šakoronju, koje su joj od kolegica s faksa postale i prave prijateljice.

"Mislim da je naš prijateljski i profesionalni odnos koji se rodio na fakultetu jedna od najboljih stvari koje nosim s Akademije. Nikada nije bilo zavisti među nama što se posla tiče. Upravo suprotno, veselile bismo se jedna za drugu, slale si međusobno audicije i poticale jedna drugu na rad i na uspjeh", naglašava Lucia, koja se do sada već nametnula kao poznato ime na našoj sceni, no zanimljiv je njezin odgovor na pitanje kako se nosi sa slavom.

"Nikako jer mislim da nisam slavna", kazala nam je glumica kroz smijeh. "Smiješna mi je i pomisao na to. I drago mi je da nisam i da mogu normalno živjeti a da me nitko ne proganja. Mislim da nitko u Hrvatskoj zapravo nije slavan do te mjere da ne može otići u dućan ili popiti kavu u miru", dodala je.

S likovima koje je utjelovila u humorističnim serijama Nove TV kaže da baš i nema puno zajedničkih točaka, no jedan joj je ipak bliži.

"Kada bih baš morala birati, rekla bih da s Milenom možda imam neke slične karakterne crte, a to je taj neki inat koji se u njoj probudi kako bi istjerala pravdu i pokazala kako je u pravu. U ostalome smo dosta različite", tvrdi Lucia i dodaje kako se sjajno zabavila s ekipom na setu serije "Dar Mar".

"Cijeli cast serije je odličan i svi smo super kliknuli, a kako snimamo komediju, uvijek nađemo razloga za smijeh. Ne znam što bih posebno izdvojila, ali nikada nam nije dosadno", kaže, no ipak izdvaja jednu kolegicu koja joj je posebno prirasla srcu.

"S kolegicom Martinom Stjepanović, koju sam upoznala na snimanju serije 'Na granici', posebno sam se zbližila. Tada mi je igrala sestru i kliknule smo na prvu. Vrlo brzo shvatile smo da se dobro kužimo i postale smo jako bliske. U novoj seriji glumi mi polusestru, tako da se veselje nastavlja", priznala nam je, a spomenula je i kolegu Roka Sikavicu, kojeg zna još od faksa i s kojim također njeguje blisko prijateljstvo.

"Odlično se slažemo i baš mi je gušt igrati s njim. Jako se zabavljamo kada smo zajedno na setu i s njim mi je sve jednostavno jer se dobro razumijemo", ističe glumica i dodaje: "A ako na setu imaš kolegicu Anu Begić Tahiri, smijeha i pozitivne energije neće sigurno faliti."

S druge strane, o svojem ljubavnom životu mudro šuti, a evo što misli o ljubavima sa seta.

"Ja osobno nisam nikada imala iskustvo ljubavi na setu, ali mislim da se ljubav može dogoditi bilo gdje i bilo kada", smatra Lucia.

U slobodno vrijeme, kojeg u periodu snimanja serije ima jako malo, nastoji redovito trenirati kod svoje trenerice Suzane Štimac, a vikende iskorištava za odlazak u prirodu.

"U periodima kada ne snimam i imam malo više slobodnog vremena malo sam više sportski orijentirana. Uz treninge, s prijateljima jednom tjedno igram badminton, a vikendi su rezervirani za izlete u prirodi ili odbojku na Jarunu", priča nam glumica. Kaže da joj je bitnije kako se osjeća u vlastitoj koži od toga da zadovoljava neke tuđe standarde ljepote, pa se zato bavi sportom i trenira.

"'U zdravom tijelu, zdrav duh', i to je zaista tako. Najbolje se osjećam kada sam u pokretu. Ako previše vremena provedem u zatvorenom, ne krećući se, postajem nervozna, a kada sam nervozna, nisam dobra ni za sebe niti za ljude oko sebe", priznaje Lucia te kaže i da je baš zato vrijeme u lockdownu provela boreći se sama sa sobom jer je bila zatvorena u četiri zida.

"Više sam čitala i gotovo svaku večer s prijateljima preko Zooma igrala online kvizove i ostale online društvene igre. To mi je uglavnom bio highlight dana", prisjetila se.

O budućnosti ne razmišlja jer ne voli planirati, ali je i optimistična.

"Nisam tip koji robuje planovima, više sam tip koji dopušta životu da se sam odmotava. U mom je poslu inače teško planirati, a sada je situacija takva da nitko ništa ne zna. Zato, što god dođe – dobro dođe. Ne treba ništa forsirati, volim vjerovati da će se sve posložiti", smatra Lucia, a kao najveću podršku u svojoj karijeri izdvaja svoju obitelj i bliske prijatelje, od kojih su joj neki i kolege.