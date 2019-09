Kad se uhvate kuhače, neki su naši glumci pravi burger-majstori. Zvijezde serija "Drugo ime ljubavi" i "Na granici" došle su provjeriti što se sve peče na Burger festu. Bila je to i dobra prilika da malo razgovaraju i o putovanjima. Koje su im destinacije najdraže, a tko ima uzbudljive avanture s putovanja, podijelili su s našom ekipom.

Svi putevi ovih dana vode na Burger Festival. Nezaobilazna je to postaja ljubitelja Burgera, ali i onih koji samo traže predah.

''Znam raditi one vjerojatno najjednostavnije, kupimo gdje kupimo, peciva, salata, kečap, paradajz, unutra meso. Velik sam ljubitelj, svake godine dolazim'', govori nam Petar Puškarić.

Fabijan Pavao Medvešek kaže da voli jesti i da je to njegov veliki problem.

''Koliko god ljudi često dođu - joj, ja ti baš volim jesti. Gle, ne voli jesti kao ja. To mi je baš problem. To mi je jedan od najboljih problema u životu. Burgere pogotovo volim. I čak volim napraviti svoje'', otkrio nam je.

Što se pripreme burgera tiče, Ecija Ojdanić priznaje da će ona to radije nekom drugom prepustiti u ruke.

''Kad hoću zadiviti goste, onda nikad ne radim meso, uvijek radim ribu. Meso ne, nisam opuštena kad radim meso. To radi moj suprug. Volim pojesti dobar burger, ali rijetko, stvarno zaista rijetko'', priznala nam je.

Ako ste i dalje zbunjeni i ne znate što biste kušali, možda vam pomogne i Punkufer.hr, gdje možete saznati sve što još niste znali o burgerima, ali i pronaći ocjene za svaki od njih. A osim gastropriča, naći ćete i one s putovanja.

''Moj nadraži grad na svijetu je Beč. U Beč svake godine odem barem se javiti. Amsterdam mi je po novom postalo mjesto koje isto rado volim posjetiti jer jedno sam vrijeme bio protiv kao da je prerazvikan nekim čudnim razlogom'', otkrio nam je Fabijan.



''Od destinacija veće putovanje na koje bih voljela otići jest u Norvešku, i to ono kamperom, odnosno autom, svejedno'', ispričala nam je Lucia Glavich Mandarić.

Glumica Martina Stjepanović nedavno se vratila s putovanja u Maroko. Ova zemlja sve je popularnija za putovanje.

''Totalno je drukčija kultura. Ima svega, velike su socijalne razlike, od dijelova starog grada gdje je drukčija arhitektura, gdje su ljudi puno siromašniji, do ekskluzivnih dijelova'', govori nam.

Putovanja sa sobom nose i različite avanture.

''Kad smo se vraćali iz Kanade, dogodila se nekakva omaška pri bukingu. Bili smo suprug i ja na jednom festivalu. Vraćali smo se dakle, već si umoran od tamo, sedam dana puta, želiš doći kući, no moja karta nije bila bukirana, netko je pogriješio. I u jednom trenutku činilo se da ću ja morati ostati, a on otići. Kako je moj muž preemotivan, on je rekao, ne, ne, ja ostajem. Bio je kao Sofijin izbor koga ćemo spasiti, međutim na kraju su uspjeli naći grešku'', prisjetila se Ecija.



''Jednom sam putovala sa svojim prijateljem, koji mi je priuštio svakakve dogodovštine. Na kraju se sad toga sjećamo s osmijehom, ali počelo je od toga da na aerodrom nije ponio ključ od stana u kojem smo bili, onda su mu ukrali torbu, pa smo morali do ambasade'', avantura je Sare Moser.

Burger Fest bio je dobar predah od snimanja ekipi serije ''Drugo ime ljubavi''. U samo tjedan dana ova je uzbudljiva priča stekla brojne poklonike.

''Reakcije su više-manje pozitivne. Moj se tata jako prepao jer glumim ženu koja je dala dijete na usvajanje i još je neke nepodopštine napravila, ali nije mi prvi put da glumim negativku, tako da mogu podnijeti čak i te kritike'', otkrila nam je Ecija.



''Jako pozitivne, što mi je zaista drago. Mislim da je serija puna zapleta, da ima još puno toga što se iščekuje što će se dogoditi'', otkrila nam je Martina.

Ekipa serije Na granici sada se pak baca na druge projekte.

''Da, Željka je u drugoj sezoni, luđa nego ikad, evo samo ću to reći. Neka se publika pripremi na svašta'', otkrila nam je Sara.



''Imam nevjerojatnu sreću da nisam stao otkad je gotovo snimanje. Imao sam pauzu za more, da se odmorim, razbistrim glavu. Ali već je krenulo opasno i ja mislim da do sljedećeg ljeta neću imat neke veće pauze'', otkrio nam je Fabijan.

Njegova televizijska supruga priprema premijeru u kazalištu Žar ptica, a promijenila je i boju kose.

''Čisto privatno, jer sam deset godina imala crvenu kosu pa mi je, eto, dosadilo. Sad sam plavuša, pa da malo vidim kako je to'', otkrila nam je Lucia Glavich Mandarić.

Prije serija svakako navratite na Burgerfest koji se na Strosmayerovu trgu odvija do 22. rujna. Ondje ćete pronaći i tricikl portala punkufer.hr, koji poziva sve posjetitelje da se osvježe sladoledom.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.