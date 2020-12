Igor Kojić je u svojim storyjima na Instagramu objavio fotografiju iz aviona i otkrio da nije uz Severinu.

Pjevačica Severina Kojić svojim pratiteljima na Instagramu čestitala je Božić u spektakularnoj crvenoj haljini te je u opisu svoje objave otkrila i da blagdan provodi sa sinom Aleksandrom.

Samo dan nakon njezine objave, na Instagramu se nakon dugo vremena oglasio i njezin suprug Igor Kojić koji je u svojim storyjima otkrio da nije uz Severinu.

"Zima dolazi", napisao je preko fotografije snimljene iz aviona kojom je otkrio da negdje putuje, no nije napisao gdje.

Da nisu zajedno, u svojim Instagram storyjima natuknula je i Severina, koja je objavila video u kojem pleše na pjesmu "All I Want For Christmas Is You" u još jednoj glamuroznoj haljini u kojoj je zasjenila i golemu jelku iza sebe.

O Severininom i Igorovom razvodu šuška se već mjesecima, a par dugo vremena na društvenim medijima nije objavio zajedničku fotku. Glasinama su doprinijeli i napisi u srpskim medijima koji su Severinu u studenom povezivali s 10 godina mlađim vinarom Tomislavom Voštinićem, no Severinin PR tim potvrdio je da su samo prijatelji.

O svemu se oglasio i Igorov otac koji je u listopadu prokomentirao njihov odnos za srpski Alo.

Ne znam gdje su niti znam kakav je njihov odnos. Odrasli su ljudi i valjda znaju, a uvijek su i znali što im je činiti", kazao je tada Keba.