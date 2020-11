Igor Kojić je na svom Instagramu objavio slike pravoslavnih svetaca i manastira, a natpise o Severini i Tomislavu Voštiniću ignorira.

Mediji iz susjedne nam Srbije raspisali su se o novom muškarcu u Severininu životu i ljubavi koju je prema njihovim saznanjima pronašla s deset godina mlađim vlasnikom vinarije Tomislavom Voštinićem iz Ivanić-Grada, što je njezin tim opovrgnuo, a ne postoji nikakvi dokazi koji bi išli u prilog tim tvrdnjama.

"Nastavno na vaš upit, htjeli bismo vas informirati kako se radi o osobi iz šireg kruga Severininih prijatelja, u čijoj je vinariji održan event, na kojem je između ostalih, prisustvovala i Severina s društvom. Ovim putem odbacujemo svaku insinuaciju o bilo kakvoj drugačijoj vrsti odnosa", istaknuo je njezin bliski prijatelj i PR-ovac Davor Grgin.

Njezin suprug Igor Kojić se u međuvremenu bavi potpuno drugačijim temama i na svom Instagramu objavljuje svece srpske pravoslavne crkve, snimku manastira Dečani i umjetnička djela.

On je nedavno uz Severinu zapratio još jedan profil na Instagramu i to onaj patrijarha Pavla, kao i onaj naziva Pouke svetih otaca čime je mnoge iznenadio. Prije je pratio i profil Biser Metohije no njega više nema na popisu.

O problemima u braku Severine i Igora piše se posljednjih nekoliko mjeseci, nakon što se ona sama vratila iz Beograda i jer od tada nisu viđeni zajedno u javnosti. Supružnici zasad nisu komentirali navode, a cijelu je situaciju jedino pred novinarima prokomentirao Igorov otac Dragan Kojić Keba.

"Ne znam gdje su niti znam kakav je njihov odnos. Odrasli su ljudi i valjda znaju, a uvijek su i znali što im je činiti. S druge strane, sve što rade, sebi rade. Ako mene pitate, ljubav nikada ne treba objašnjavati niti se to može objasniti. Riječ nikada ne upotrebljavam kao oružje, ni za obranu, a ni za napad, pa će tako biti i ovog puta. Sve postoji u mom srcu i tu se samo može osjetiti ljubav, a što će biti, neka bude. Samo neka su živi i zdravi i da im Bog podari svu blagodat i sreću u životu. Svima onima koji se na ružan način bave mojim životom poručio bih da očiste svoje dvorište jer je u mom uvijek sve bilo na svom mjestu. Poručio bih im da se pomole Bogu i traže oprost jer ne znaju što rade i pričaju. Ne bih sudio nikome niti to mogu jer je moja misija u životu da donosim radost svima oko sebe i da širim ljubav uvijek i na svakom mjestu", rekao je tada vidno neraspoloženi Keba za Alo.