Heidi Klum paparazzi su uhvatili na jednom snimanju na grčkom Mikonosu, a ultrakratka haljinica koju je imala na sebi savršeno je istaknula njezinu zamamnu figuru.

Manekenka Heidi Klum (48) ovih je dana na grčkom Mikonosu bila glavna meta paparazza, a fotografije koje su procurile pokazuju i razlog tome. Ljepotica je uhvaćena na jednom snimanju, a zbog onog što je imala na sebi mnogima bi se moglo zavrtjeti u glavi.

Klum je uskočila u minijaturnu haljinicu koj je jedva prekrivala strateška mjesta, a zanosno se izvijala na plaži dok su je fotografirali. Ultrakratka haljina i cipele na visoku potpeticu istaknuli su njezinu besprijekornu figuru, a Heidi je još jednom dokazala da je zaista jedna od najboljih manekenki na svijetu. S osmijehom na licu je pozirala u oskudnoj kreaciji, a na znatiželjne poglede sa strane nije se obazirala.

Heidi Klum nerijetko na Instagramu objavljuje golišave fotografije te ponosno ističe svoje utegnuto tijelo, a često ju fotka i 16 godina mlađi suprug Tom Kaulitz, član popularne grupe Tokio Hotel, s kojim je u braku od 2019.

Prije Toma, Heidi nije baš imala sreće u ljubavi, a iako su rijetki vjerovali u njih, par svakoga dana dokazuje da se voli više no ikada. Manekenka iza sebe ima dva propala braka i niz neuspjelih veza. Tako je sa stilistom Ricom Pipinom u braku bila od 1997. do 2002. godine. Zatim je 2003. započela vezu s Flaviom Briatoreom, a iste su godine objavili da čekaju dijete. No par je ubrzo prekinuo, a djevojčicu Leni Heidi je rodila već kada je upoznala glazbenika Seala.

Seal i Heidi zaručili su se 2004. godine, a vjenčali su se godinu kasnije u Meksiku. Glazbenik je priznao Leni kao svoju kćer, a i manekenka i dandanas inzistira na tome da je on otac njezina prvog djeteta, što najbolje govori o tome kako se Flavio nije nimalo iskazao u toj ulozi. Zajedno su dobili još troje djece, a razveli su se 2014. godine.

Nakon razvoda manekenka je rame za plakanje pronašla u svojem tjelohranitelju Martinu Kristenu, s kojim je bila u vezi dvije godine, a zatim je ljubila trgovca umjetninama Vita Schnabela, s kojim je prekinula 2017.