Heidi Klum i Tom Kaulitz redovito pokazuju koliko se vole, a ništa drugačije nije bilo ni ovoga tjedna u Rimu.

Manekenka Heidi Klum i njezin suprug Tom Kaulitz nisu skidali ruke jedno s drugoga na obiteljskom odmoru u Rimu, a sve su zabilježili i marljivi paparazzi. Par je s obitelji otišao u šetnju talijanskim glavnim gradom ovoga tjedna, a sudeći po fotkama, zaljubljeniji su no ikada.

Obišli su sve znamenitosti Rima, a uhvatili su ih i na fontani Di Trevi u centru grada. Cijela obitelj bila je odjevena ležerno, a mediteranska klima čini se godi svima.

Par je nakon toga snimljen na jahti u blizini otoka Caprija gdje je Heidi plijenila poglede u sićušnom bikiniju, a pokazala je i da je još u top formi tako što je suprugu pomogla da se iz mora popne na palubu. Nakon što mu je leđa namazala kremom za sunčanje, podijelili su nekoliko strastvenih poljubaca koje su također uhvatili paparazzi, a fotke je objavio Daily Mail.

Heidi i njezin 31-godišnji suprug vjenčali su se 2019. godine, dva mjeseca nakon zaruka i nakon dvije godine veze. Iako su im rijetki predviđali ljubavnu sreću, slavni par svakoga dana dokazuje da se voli više no ikada. Slavna manekenka redovito objavljuje golišave fotke na Instagramu, a njezin suprug to sve podržava te je čak on i autor većine njih.

Inače, Heidi iza sebe ima dva propala braka i niz neuspjelih veza. Tako je sa stilistom Ricom Pipinom u braku bila od 1997. do 2002. godine. Zatim je 2003. započela vezu s Flaviom Briatoreom, a iste su godine objavili da čekaju dijete. No par je ubrzo prekinuo, a djevojčicu Leni Heidi je rodila već kada je upoznala glazbenika Seala.

Seal i Heidi zaručili su se 2004. godine, a vjenčali su se godinu kasnije u Meksiku. Glazbenik je priznao Leni kao svoju kćer, a i manekenka i dandanas inzistira na tome da je on otac njezina prvog djeteta, što najbolje govori o tome kako se Flavio nije nimalo iskazao u toj ulozi. Zajedno su dobili još troje djece, a razveli su se 2014. godine.

Nakon razvoda manekenka je rame za plakanje pronašla u svojem tjelohranitelju Martinu Kristenu, s kojim je bila u vezi dvije godine, a zatim je ljubila trgovca umjetninama Vita Schnabela, s kojim je prekinula 2017.