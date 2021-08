Leni Klum bila je jedna od modnih zvijezda revije Dolce&Gabbane u Veneciji, a njezina majka Heidi ne krije koliko je ponosna na nju.

U modnoj reviji dizajnerskog dvojca Dolce&Gabbana održanoj u Veneciji uživale su neke od najpoznatijih svjetskih zvijezda, ali i njihova djeca malo manje poznata javnosti.

Među njima je svakako veliku pažnju plijenila 17-godišnja Leni Klum, kćer njemačke manekenke Heidi Klum i talijanskog poduzetnika Flavija Briatorija, koja je tek prije nekoliko mjeseci debitirala na Berlinskom tjednu mode, ali u Veneciji je izgledala kao iskusna profesionalka. Spremno je pozirala okupljenim fotografima i pozdravljala ih, namještajući se u tirkiznoj haljini bez naramenica, a u kojoj je kasnije prošetala i pistom. Manekenka u usponu kombinaciju je začinila krunom ukrašenom draguljima kao i glomaznim nakitom.

Osim što je tek počela nositi modne revije i krenula majčinim stopama, Leni je snimila već i prvu naslovnicu za časopis Glamour Germany, a upravo joj je Heidi najveća podrška.

"Ponosna mama", napisala je Heidi uz Lenine fotografije i video koji je podijelila na svom profilu na Instagramu.

U Veneciji su majka i kćer zajedno pozirale i to u blještavim izdanjima od glave do pete, a fotografiju je na društvenim mrežama podijelila Leni. Naravno, svima je zapela za oko njezina ljepota pa su je mnogi usporedili s lutkom, ali mnogi su se začudili kako je malena obzirom na to kojim se poslom počela baviti.

"Lijepa je kao lutka", "Izgleda jako maleno", "Kako je tako malena", "Izgleda kao da joj je devet godina", "Totalno je drugačija od drugih", "Ona i Heidi su iste", "Novi anđeo", "Wow, prekrasne ste", zaključili su njihovi pratitelji.

Heidi je Leni dobila s Flavijem, no par se razišao malo nakon što su objavili da čekaju svoje prvo dijete. Manekenka je već u vrijeme kada se Leni rodila započela vezu s glazbenikom Sealom, a često je govorila da je Seal stvarni otac njezine kćeri. Glazbenik i manekenka dobili su troje djece zajedno, a razišli su se 2012. godine. S gitaristom benda Tokio Hotel, Tomom Kaulitzem, Heidi Klum je vezu započela 2018., a godinu kasnije tajno su se vjenčali.