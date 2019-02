Hayden Panettiere 2018. godine raskinula je zaruke s boksačem Vladimirom Kličkom, a zajedno imaju kćer Kayu.

29-godišnjoj holivudskoj glumici problemi se samo gomilaju.

Radi se o plavokosoj Hayden Panettiere, koja je 2018. godine raskinula zaruke s umirovljenim boksačem Vladimirom Kličkom nakon gotovo desetljeća ljubavi.

Iako još uvijek nije poznato zašto je samozatajni par prekinuo, glumica je brzo nakon toga viđena na romantičnoj večeri s novim dečkom i kolegom Brianom Hickersonom. Ipak, čini se kako ni tu ne cvjetaju ruže baš uvijek jer je jednom prilikom u njihovu domu morala intervenirati policija nakon burne Brianove svađe s ocem u kojoj je sudjelovala i alkoholizirana Hayden.

Glumica se i na večeri ponašala jako čudno pred okupljenim fotografima te je bosa teturala pred njima, zbog čega je jako zabrinula obožavatelje.

Tako se nije ponašala za vrijeme veze s Kličkom, s kojim su ju upoznali zajednički prijatelji 2009. godine. U svibnju 2011. godine par se razišao zbog prenatrpanih rasporeda, no romansu su obnovili 2013. godine te se ubrzo zaručili. Kćerkica Kaya stigla je kao kruna ljubavi u prosincu 2014. godine, a boksač je bio najveća podrška zaručnici nakon što je pala u postporođajnu depresiju.

No čini se kako je 4-godišnja kćerkica postala izvor problema jer je trenutno s Vladimirovom obitelji u Ukrajini, daleko od Hayden koja ju tako rijetko viđa. Hayden se skrasila u Los Angelesu, no izvori bliski glumici ističu kako je i sama svjesna da je to trenutačno najbolja opcija za malenu.

"To je izazovna, ali i tužna situacija. Nisu ni božićne praznike proveli zajedno. Nije jednostavan scenarij, no Hayden mora sama shvatiti kako poboljšati stvari", otkrio je nepoznati izvor za The Daily Mail. Prošlog mjeseca u jednom se intervjuu otvorila i sama glumica. "Vladimir i ja još uvijek imamo poštovanja jedno prema drugome. Za nas je to potpuno nova situacija, no mislim da radimo dobar posao."

I dok je Kaya s tatom, njezina se mama ne odvaja od Briana, koji joj je očito velika podrška u ovim teškim trenucima.