Poznati pjevač Harry Styles navodno je pljunuo na kolegu iz filma ''Don't Worry Darling'', a snimka je postala pravi hit na društvenim mrežama.

U tijeku je Venecijanski filmski festival, a sva se godine predstavljaju brojni novi filmovi, a Venecija tih dana postane pravo elitno središte.

Ove godine na festivalu se predstavlja i ekipa filma ''Don't Worry Darling'' pod redateljskom palicom Olivije Wilde, a glavne uloge tumače mlađahni miljenik žena Harry Styles i uspješna mlada glumica Florence Pugh.

Na samoj premijeri filma na kojoj glumci i redatelji filma imaju rezervirana mjesta u prvim redovima bila je i spomenuta ekipa, a obožavatelji su primijetili jedan detalj koji je postao tema rasprava na društvenim mrežama.

Naime, Harry je pljunuo na kolegu Chrisa Pinea koji je sjedio do Olivije Wilde, a to je mjesto navodno trebalo biti za Harryja. Inače, Olivia i Harry u ljubavnoj su vezi već skoro dvije godine, a mladi pjevač iskušao se već u nekoliko glumačkih uloga pa ga je tako partnerica odabrala i za ulogu u njenom filmu.

Na snimci koja neprestano kruži internetom vidi se kako Harry sjeda na svoje mjesto, a u trenu dok se saginje pljune na Chrisa koji je nakratko zastao u pljeskanju, pogledao u svoje ruke te se nasmijao i zamahnuo glavom. Harry je mirno sjeo na svoje sjedalo i naredio odijelo, a Olivia koja je sjedila pored Chrisa čini se ništa nije primijetila.

So what’s the verdict here? Did Harry spit on Chris Pine? What happened on that movie set bro 💀 pic.twitter.com/aOmAr0mAfY