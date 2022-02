Harry Styles je u Londonu snimao novi spot, a u krevetu na kotačima je prošao i pored Buckinghamske palače.

Pop-pjevač Harry Styles (28) napravio je pravi show u Londonu zbog snimanja novog video-spota, a zabavljao je prolaznike u golemom krevetu u kojem se vozio britanskom metropolom.

Bivši član benda One Direction u pidžami se vozio na golemom krevetu u stilu zvijezde The Beatlesa, Johna Lennona. "Ceste su bile zatvorene i sve je bilo puno osiguranja", rekao je jedan od svjedoka u Londonu za The Sun. "Nije mu smetalo što svi bulje u njega. Obukao se u stilu Johna Lennona kada je s Yoko Ono pozirao u krevetu", komentirali su prolaznici.

Styles je na krevetu prošao i pored Buckinghamske palače, a zanimljivi spot bi svjetlo dana trebao ugledati vrlo skoro.

Slavni pjevač inače posljednjih mjeseci pažnju plijeni i vezom sa skoro deset godina starijom ljepoticom Olivijom Wilde.

O vezi Harryja i Wilde se šuškalo još početkom prošle godine, a onda je potvrđeno sve kad su snimljeni tijekom prisnih izlazaka u javnost. Olivia je do studenog 2020. godine bila zaručena za svog dugogodišnjeg dečka Jasona Sudeikisa, no nakon njihova prekida ništa nije ukazivalo na činjenicu da ona ljubi nekoga novog.

Glumica i njezin bivši partner Sudeikis imaju sina Otisa (7) i kćer Daisy (4).

