Harry Styles najmlađi je član bivše pop-senzacije One Direction. Prije slave radio je brojne poslove, već je imao i bend, a kako živi danas, pročitajte u nastavku.

Harry Styles svima nam je poznat kao dio pop-senzacije One Direction.

Bend je 2016. godine prestao s radom, a svi članovi krenuli su svojim putem u smjeru vlastitih karijera, pa tako i Styles. Fanove su osvojili nakon britanskog X Factora, a nakon što su pokorili svijet, dečki iz One Directiona postali su jedan od najpopularnijih boy-bendova u povijesti glazbe.

Pjevač koji je upravo proslavio 26. rođendan objavio je dva uspješna solo albuma, odradio je svjetsku turneju, glumio je u Oscarom nagrađenom filmu te je sudjelovao u organizaciji prošlogodišnje ceremonije Met Gala.

Sve je krenulo kada se Styles sa 16 godina pojavio na audiciji za X Factor. Natjecao se s pjesmom "Isn't She Lovely", no eliminirali su ga iz showa. Pozvali su ga natrag da pjeva u grupi koja će kasnije biti poznata kao One Direction. Upravo je on smislio ime benda, ali je istaknuo da nema nikakvo posebno značenje. Harry je ujedno i najmlađi njihov član.

Prije pjevanja također je bio marljiv te je s 14 godina radio u lokalnoj pekari u Holmes Chapelu u Engleskoj. Njegov bivši šef kasnije je britanskim tabloidima rekao da je Styles najpristojniji radnik kojeg je ikada imao. U slobodno vrijeme pjevao je u pop punk bendu White Eskimo, s kojim je nastupao na školskim natjecanjima, a jednom su nastupali i na svadbi.

Pjevač je u jednom intervjuu pričao o glazbenim utjecajima te je američku country-divu Shaniju Twain istaknuo kao svog najvećeg idola što se tiče glazbe i mode. Dok je odrastao, osim Shanije Twain u njegovu su se domu najviše slušali The Beatles, Elvis Presley i Norah Jones. Jedan od njegovih najdražih filmova je "Bilježnica", a priznao je da gleda puno romantičnih komedija i obožava taj žanr.

U svibnju 2016. godine Styles je ošišao svoje poznate kovrče te ostavio fanove u šoku.

Kasnije su mu svi oprostili jer je kosu donirao u dobrotvorne svrhe britanskoj organizaciji koja izrađuje perike za mlade ljude kojima je kosa ispala od posljedica liječenja raka. Pjevač ima više od 40 tetovaža po tijelu, uključujući sirenu na lijevoj ruci, par lastavica na prsima i leptira na torzu.

Tijekom karijere pjevač se sprijateljio s brojnim kolegama, a jedna je od njegovih najbližih prijateljica Stevie Nicks iz Fleetwood Maca.

Pjevačica popularnog benda istaknula je u jednom intervjuu da joj je Harry kao sin kojeg nikada nije imala pa ga je posvojila. Osim za sebe, Harry piše pjesme i za ostale kolege. Koautor je pjesme "Just a Little Bit of Your Heart" Ariane Grande te singla "Someday Maybe", koji je napisao s Meghan Trainor za Michaela Bublea.