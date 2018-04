Branimir Mihaljević i Denis Mevlja koji su radili na pjesmi "Crazy" Franke Batelić, za koju su se posljednjih dana pojavile optužbe da je plagijat, odlučili su razjasniti situaciju.

Podsjetimo, rumunjski glazbenik Guez tvrdi da je pjesma Crazy zapravo njegova.

Nakon što je u javnost procurila pjesma koja nevjerojatno sliči onoj koju će Fanka Batelić pjevati na Eurosongu, reagirao je menadžer pjevačice i kazao kako se ne radi o plagijatu.

A na optužbe su sada odlučili odgovoriti i Branimir Mihaljević i Denis Mevlja, koji su radili na pjesmi.

"Pjesma je u potpunosti naše autorsko djelo, a za produkciju pjesme 'Crazy' sam i ranije istaknuo da sam je radio zajedno s kolegom Denisom Mevljom, poznatim pod umjetničkim imenom Denzel Beats ili Denz", počeo je svoje priopćenje Branimir Mihaljević i nastavio:

"Posljednja dva dana intenzivno smo radili na tome da otkrijemo kako se sve ovo dogodilo. Konačno smo došli do saznanja da je Denis, koji inače radi i prodaje beatove, na stranicu za prodaju, zabunom stavio krivi dokument pod nazivom druge pjesme, tj. stavio je pjesmu koja je rađena za Eurosong za koju nema odobrenje mene kao koautora za prodaju. Vidljivo je to i u fotodokumentu koji je objavio Guez. Pjesma 'Crazy' u potpunosti je rađena isključivo za Eurosong i do prodaje nikako nije smjelo doći", poručio je Mihaljević.

"Nesporno je da je Guez kupio pjesmu 'Blame me' s vrlo limitiranom licencom, no moram naglasiti i kako je rumunjski glazbenik prekršio dva članka ugovora o kupovini glazbenog materijala s Denzelom Beatsom, radnjama na koje ugovorom nije imao pravo", zaključuje Mihaljević.

Denis Mevlja, koji je također radio produkciju, poručio je kako mu je žao što je Franka postala žrtvom njegove nepažnje i nesretnog događaja za koji nije niti znala. Razumljivo mu je, kaže, da je ostala šokirana.

"Mjesecima zajedno radimo na pjesmi i jedan trenutak moje nepažnje je promijenio sve ono dobro što smo napravili. Znam da će ipak na eurovizijskoj pozornici Franka ostaviti cijelu sebe, to sam osjetio od prvog trena kad smo počeli raditi na pjesmi", kaže Mevlja.