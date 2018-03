Glazbenik guez očito je ljutit što se u Hrvatskoj osporava da je Frankina pjesma plagijat.

Nakon što je u javnost procurila pjesma koja nevjerojatno sliči onoj koju će Fanka Batelić pjevati na Eurosongu, reagirao je tim pjevačice i kazao kako se ne radi o plagijatu.

Glazbenik Guez, inače iz Rumunjske, kada je isto vidio odlučio je izložiti dokaze pa se javnosti obratio na društvenim mrežama.

"Ok, ovo sranje postaje preglupo. Hrvatski eurovizijski tim laže. Ne postoji besplatna instrumentalna verzija. Mi smo s ovim projektom krenuli 11. siječnja 2018. godine. Producent je prodao beat ili ga je iznajmio dva puta. Prestanite samo lagati o meni, Rumunjska ne krade pjesme od Hrvatske. Šaljem poljupce. I odjebite s Eurosonga", napisao je Guez koji je uz to predočio screenshotove prepiske s Denz Beats Music u kojima se vidi da je on prava kupio u razdoblju od 11. do 12. siječnja i to za 79.99 američkih dolara.

Podsjetimo i kakav je demantij poslao poslao Siniša Bevanda, inače menadžer Franke Batelić.

''Pjesma Crazy je autorsko djelo teama Karpo medija, na kojoj je, uz Branimira Mihaljevića, produkciju radio Denis Mevlja, poznat i pod umjetničkim imenom Denzel Beats, a tekst i vokalne dionice radila je Franka. Na razvoju pjesme, u suradnji s HRT-om intenzivno se radi od prosinca. Izvođač koji je iskoristio pjesmu Crazy kao podlogu za svoju rap obradu, potpisao je Denzel Beatsa (Denis Mevlja). Instrumentalna i karaoke verzija pjesme je dostupna na svim javnim glazbenim platformama, pa se veselimo novim zanimljivim verzijama. Vidimo se u Portugalu'', kazao je Siniša Bevanda za Showbuzz.hr.

