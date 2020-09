Michelle Williams prekinula je vezu s Heathom Ledgerom nekoliko mjeseci prije nego je preminuo.

Michelle Williams najpoznatija je po tragičnoj ljubavnoj priči s Heathom Ledgerom, no mnogi ju pamte po seriji "Dawson's Creek" koja im je obilježila odrastanje.

Glumica se rodila u Montani kao kći trgovca stokom i pisca i majke domaćice. Njen otac se dva puta natjecao za mjesto u senatu, ali nije uspio dobiti potreban broj glasova. Michelle se s roditeljima kao devetogodišnjakinja preselila u Kaliforniju.

Tada je započela prava noćna mora za nju. Naime, Williams su zlostavljali drugi učenici u školi, pa ju je napustila i školovala se kod kuće. Unatoč svemu, završila je razrede s odličnim ocjenama.

S 15 godina se Michelle emancipirala od roditelja što je kasnije procurilo u javnost i stvorilo se mišljenje da se nešto loše događalo u njezinoj obitelji. Ona je objasnila da je to napravila s odobravanjem majke i oca kako bi mogla ganjati glumačku karijeru i ne suočavati se sa zakonima o dječjem radu koji bi sprječavali produkcijske kuće i kazališta da ju zaposle.

Tri godine kasnije Williams je dobila ulogu Jen u popularnoj seriji "Dawson's Creek" koja joj je donijela slavu. Kasnije je glumica otkrila da joj je iskustvo s tog projekta bila svojevrsna kazna. Naime, ističe da joj je ta serija omogućila uspon u karijeri i bila najbolje učenje glume, ali da njezino srce nije tamo pripadalo. Još jedna prednost uloge u "Dawson's Creeku" je bila što je stekla popularnost diljem svijeta i Michelle je imala dobru plaću, pa je uz nju mogla snimati filmove koji su joj se sviđali i nisu nosili neki financijski dobitak

Usto, zahvaljujući seriji je stekla najbolju prijateljicu Busy Philipps s kojom je otad najbolja prijateljica. Više od 20 godina su jedna drugoj velika potpora i Busy je krsna kuma njenoj kćeri Matildi (14) koju je dobila s tragičnom preminulim Heathom Ledgerom.

Michelle i Heath su bili u vezi od 2004. do 2007. godine. Upoznali su se na snimanju filma "Brokeback Mountain" za koji je ona bila nominirana za Oscara u kategoriji najbolje sporedne glumice dok je on bio za najboljeg glavnog glumca. Par se zaljubio i ubrzo dobio kćer Maildu. Prekinuli su nekoliko mjeseci prije nego je Ledger preminuo, iako je on bio ljubav njenog života.

Heath se 11. siječnja 2008. predozirao lijekovima u stanu na Manhattanu, dok je Michelle s njihovom kćerkicom bila u Švedskoj. I dok se u medijima tjednima nakon njegove smrti moglo pročitati kako je par živio ljubavnu bajku koja je završila kao noćna mora, bolje upućeniji izvori tvrde kako je prekidu kumovalo njegovo okorjelo tulumarenje te ovisnost o tabletama za spavanje i kokainu, što Michelle nije toliko mučilo sve dok na svijet nije došla kćerkica.

"Michelle je bila vrlo jasna oko toga što želi u vezi Matilde, no on se nije mogao odreći poroka. Voljeli su se, no nisu nalazili rješenje za ovaj problem pa ga je napustila", izjavio je bio njima blizak izvor.

Nakon tragedije, Michelle je o Heathu i njihovoj ljubavi imala samo lijepe riječi.

"Nikada nisam odustajala od ljubavi. Matildi stalno goovrim da me njezin otac volio prije nego što je moj talent bio primijećen, baš kao i ljepota ili lijepa odjeća. Zapravo o tome ne želim pričati, no što ako tako mogu nekome pomoći? Što ako je netko tko je imao sličan put kao i ja, tko se borio koliko i ja, tražio koliko i ja, pronađe u mojoj priči nešto što će mu pomoći? Nemojte se pomiriti s nečime što u vama stvara osjećaj zatvora, zbog čega vam je teško ili vas povrjeđuje. Ako ne osjećate da je to ljubav, onda nije ljubav", rekla je svojedobno glumica.

Nakon teške tragedije Williams je sreću konačno pronašla s kazališnim redateljem Thomas Kailom (42) za kojeg se udala u tajnosti u ožujku ove godine. Par je kao i vjenčanje odlučio tajiti i spol i ime njihovog djeteta koje se rodilo u lipnju, a s njim su viđeni u srpnju.

Inače, Michelle se udala za Thomasa samo osam mjeseci nakon razvoda s glazbenikom Philom Elverumom (42). Njihov brak je trajao manje od godinu dana.