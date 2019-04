Michelle Williams rastala se od supruga Phila Elveruma za kojeg se udala prošlog ljeta.

Slavna glumica Michelle Williams upravo proživljava još jedan ljubavni krah - rastala se od svog supruga Phila Elveruma nakon manje od godine dana bračnog života.

Williams (38) i Elverum (40) u ljeto 2018. imali su privatno vjenčanje, daleko od očiju javnosti, no ljubavna sreća očito nije dugo potrajala jer se o njihovom raskidu počelo govorkati nakon što je u posljednja dva javna pojavljivanja bilo očito kako Michelle ne nosi svoj vjenčani prsten.

"Michelle i Phil su se rastali početkom godine. To je bio sporazumni raskid i ostali su u prijateljskim odnosima", rekao je izvor blizak nekadašnjem paru.

Vjenčanje o kojem se ne zna gotovo ništa, osim da su mu svjedočili samo najbliži prijatelji i članovi obitelji, trebalo je biti kruna potrage za srodnom dušom koju je Michelle opisala kao "dug i zavojit put traganja za ljubavlju nakon što je Heath umro."

Vjenčali su se nakon samo 7 mjeseci veze, a zasigurno su ih povezale i njihove slične tragične priče - oboje su na potresan način izgubili supružnike. Elverum je izgubio svoju suprugu, ilustratoricu i glazbenicu Geneviève Castrée samo 18 mjeseci nakon rođenja njihove kćerkice. Preminula je od raka.

Michelle Williams je svjetsku je slavu stekla u popularnoj seriji "Dawson's Creek", ali i vezom s tragično preminulim glumcem Heathom Ledgerom s kojim ima kćer Matildu.

Podsjetimo, Heath Ledger i Michelle Williams su se upoznali 2004. godine na setu filma Brokeback Mountain u kojem su glumili bračni par - on gay kauboja, a ona njegovu nesretnu ženu. U travnju 2005. godine saznalo se kako par očekuje svoje prvo dijete, a kćerkica Matilda Rose rođena je u listopadu iste godine. Tijekom veze par je živio u Brooklynu, no u rujnu 2007. godine odlučili su se rastati nakon tri godine ljubavi.

Da bi stvar bila gora, 11. siječnja 2008. Heath se predozirao lijekovima u stanu, dok je Michelle s njihovom kćerkicom bila u Švedskoj. I dok se u medijima tjednima nakon njegove smrti moglo pročitati kako je par živio ljubavnu bajku koja je završila kao noćna mora, bolje upućeniji izvori tvrde kako je prekidu kumovalo njegovo okorjelo tulumarenje te ovisnost o tabletama za spavanje i kokainu, što nije toliko mučilo Williams sve dok na svijet nije došla kćerkica. "Michelle je bila vrlo jasna oko toga što želi u vezi Matilde, no on se nije mogao odreći poroka. Voljeli su se, no nisu nalazili rješenje za ovaj problem pa ga je napustila."

Čini se kako lijepoj glumici ljubavna sreća nije suđena, pa tako sada iza sebe ima već dva propala braka.