Michelle Williams dobila je dijete s Thomasom Kailom.

Holivudska glumica Michelle Williams dobila je drugo dijete, nakon što je u prosincu prošle godine za Us Weekly otkrila da je trudna sa suprugom i redateljem Thomas Kailom s kojim se vjenčala u tajnosti u ožujku ove godine, samo osam mjeseci nakon razvoda s glazbenikom Philom Elverumom.

Supružnici zasad nisu otkrili spol ni ime djeteta, a nije poznat ni točan datum poroda, prenosi Daily Mail. Thomasu je to prvo dijete, a Michelle već ima danas 14-godišnju kći Matildu koju je dobila s tragično preminulim glumcem Heathom Ledgerom koji je bio njezina velika ljubav.

Michelle i Heath su bili zajedno od 2004. pa do 2007. godine kada je on preminuo od posljedica predoziranja. Upoznali su se na snimanju filma "Brokeback Mountain", zaljubili se, počeli izlaziti, a onda im se rodila i Matilda. Prekinuli su nekoliko mjeseci prije njegove smrti.

Tijekom veze par je živio u Brooklynu, no u rujnu 2007. godine odlučili su se rastati nakon tri godine ljubavi. Da bi stvar bila gora, 11. siječnja 2008. Heath se predozirao lijekovima u stanu, dok je Michelle s njihovom kćerkicom bila u Švedskoj. I dok se u medijima tjednima nakon njegove smrti moglo pročitati kako je par živio ljubavnu bajku koja je završila kao noćna mora, bolje upućeniji izvori tvrde kako je prekidu kumovalo njegovo okorjelo tulumarenje te ovisnost o tabletama za spavanje i kokainu, što Michelle nije toliko mučilo sve dok na svijet nije došla kćerkica.

"Michelle je bila vrlo jasna oko toga što želi u vezi Matilde, no on se nije mogao odreći poroka. Voljeli su se, no nisu nalazili rješenje za ovaj problem pa ga je napustila", izjavio je bio njima blizak izvor.

Nakon tragedije, Michelle je o Heathu i njihovoj ljubavi imala samo lijepe riječi.

"Nikada nisam odustajala od ljubavi. Matildi stalno goovrim da me njezin otac volio prije nego što je moj talent bio primijećen, baš kao i ljepota ili lijepa odjeća. Zapravo o tome ne želim pričati, no što ako tako mogu nekome pomoći? Što ako je netko tko je imao sličan put kao i ja, tko se borio koliko i ja, tražio koliko i ja, pronađe u mojoj priči nešto što će mu pomoći? Nemojte se pomiriti s nečime što u vama stvara osjećaj zatvora, zbog čega vam je teško ili vas povrjeđuje. Ako ne osjećate da je to ljubav, onda nije ljubav", izjavila je bila Michelle.

Danas je novu životnu sreću pronašla s Thomasom, a kao kruna ljubavi stiglo im je dijete.

"Jako su sretni i uzbuđeni zbog dolaska svog djeteta na svijet. Voljeli bi se vjenčati prije nego se to dogodi", otkrio je njima blizak izvor u siječnju ove godine.