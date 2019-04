Heath Ledger presudio je sam sebi 22. siječnja 2008. godine u dobi od samo 28 godina.

Da je živ, australski glumac danas bi slavio okrugli 40. rođendan.

Radi se o Heathu Ledgeru koji je presudio sam sebi 22. siječnja davne 2008. godine u svom stanu u New Yorku u dobi od samo 28 godina.

Nakon prekida burne veze s glumicom Michelle Williams 2007. godine, majkom svoje kćeri Matilde Rose, Heath se našao u raljama ovisnosti i depresije, što je na kraju imalo tragičan kraj. Iako je prije Michelle bio poznat kao veliki srcolomac, plavokosa zvijezda teen serije "Dawson's Creek" ipak ga je smirila.

Podsjetimo, par se upoznao davne 2004. godine na setu filma "Brokeback Mountain" u kojem su glumili bračni par: on gay kauboja, a ona njegovu nesretnu ženu. No tada im nije padalo na pamet da će tako završiti i u stvarnom životu.

U travnju 2005. godine saznalo se kako par očekuje svoje prvo dijete, a kćerkica Matilda Rose rođena je u listopadu iste godine. Tijekom veze par je živio u Brooklynu, no u rujnu 2007. godine odlučili su se rastati nakon tri godine ljubavi. "Nisam znala gdje otići. Nisam mogla niti zamisliti mjesto na kojem bih se osjećala dobro", jednom je prilikom izjavila glumica nakon prekida.

Ipak, neki izvori tvrde kako se Michelle često znala opijati i drogirati s partnerom, no odlučila je prestati s takvim načinom života kada je saznala da je trudna, dok je Heath samo nastavio sa svime. Tako se šuška kako se par često znao burno svađati, o čemu su posvjedočili brojni susjedi. "Jako ga je voljela, no nikad se nije mogla u potpunosti osloniti na njega, jer je on bio potpuno izvan kontrole pred kraj veze i života. Nakon prekida nije dugo patila jer je odlučila da zbog kćerkice neće biti u depresiji, već se posvetila karijeri", otkrio je njezin prijatelj svojedobno za časopis People.

22. siječnja 2008. godine glumac se predozirao lijekovima u stanu, dok je Michelle s tada 2-godišnjom kćerkicom bila u Švedskoj. Prema izjavama bliskih prijatelja, Heath je bio neopisivo nesretan posljednjih dana svog života. "Zbog posla je imao osjećaj da nije otac kakvog zaslužuje njegova kćer, niti muž kakvog zaslužuje njegova žena", otkrila je njegova sestra Kate koja je posljednja razgovarala s njim. Glumca se često tih posljednjih dana moglo vidjeti u Brooklynu kako preko dana usamljeno tetura ulicama, dok je navečer tulumario sa "zločestim" curama poput Lindsay Lohan i Mary-Kate Olsen.

Navodno mu je Lindsay bila ljubavnica, iako je ona priznala kako je u to vrijeme bila ludo zaljubljena u njega, no čini se kako on nije osjećao isto. Za bivšu teen zvijezdu Mary-Kate i dan danas se šuška da mu je nabavila tablete koje su ga ubile, a zanimljivo, nju je prvo nazvala njegova maserka koja je i pronašla njegovo beživotno tijelo. Navodno mu je ona bila bliska prijateljica, no glumica nikada nije željela javno pričati o tome. Njezin broj bio je na brzom biranju u njegovom telefonu, što svjedoči o njihovoj bliskosti koja je i dan danas misterij.

"Heath i Mary-Kate viđali su se posljednja tri mjeseca njegovog života, no niti jedno od njih nije htjelo vezu. Bili su jako opušteni po tom pitanju, ali su definitivno bili nešto više od prijatelja", otkrio je tada drugi izvor.

Heath je za života bio introvert te je u intervjuima često isticao kako mu je veliki problem upoznavati se s novim ljudima. Puno se pričalo i o tome kako je glumac predosjećao kraj, jer je stalno napominjao kako nema previše vremena te isticao što još želi postići.