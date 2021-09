Leona Paraminski je rodila je djevojčicu u Santa Barbari gdje već šest godina živi sa svojim suprugom Tinom Komljenovićem.

Glumica Leona Paraminski i njezin suprug Tin Komljenović postala su roditelji.

Leona je sretnu vijest objavila na svojem Instagramu gdje je otkrila i ime svoje kćeri koju je rodila 4. rujna.

"Dobro došla doma Liv!", napisala je 42-godišnja glumica uz objavu u koja je odala i da je rodila u bolnici Santa Barbara Cottage Hospital, istoj onoj u kojoj je i Meghan Markle rodila svoju kći Lilibet.

Novopečena mama je ispod objave dobila brojne čestitke.

Inače, Leona i njezin suprug Tin već šest godina žive u Santa Barbari, a od tamo su se nakratko vratili u Hrvatsku gdje se glumica podvrgnula medicinski potpomognutoj oplodnji.

"Trnovitiji put je bio, da, i zapravo od početka nije bilo lagano. Mislim da zapravo nijedan proces potpomognute oplodnje nije lagan i da je to emocionalno teži put, fizički, ali i psihički. Mislim da se na to treba pripremiti koliko možeš i onda ući u to i go with the flow. Lijepo se posložilo napokon", rekla je glumica za IN Magazin malo nakon što je objavila trudnoću.

"To je toliko teško opisati. Kad sam saznala da je ovaj put uspjelo, to je takva navala emocija, uzbuđenja, takva sreća, evo, sad bih odmah mogla plakati, neopisiva sreća. Kad nešto tako očekuješ, baš te preplave osjećaji. Tin, odnosno svi su presretni jer svi smo to tako dugo čekali", istaknula je tada.