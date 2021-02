Majčinstvo je za Leonu Paraminski, domaću glumicu s američkom adresom, već nekoliko godina bila najveća želja. I konačno se ostvarila. Ona i njezin suprug Tin Komljenović na ljeto će postati roditelji. Inspirativnu priču poznate glumice o borbi na tom putu, medicinski potpomognutoj oplodnji i pripremama za dolazak njihova prvog djeteta donosi Lana Samaržija za IN magazin.

Glumici Leoni Paraminski ispunila se dugogodišnja želja. Trudna je više od tri mjeseca! Ona i njezin suprug Tin Komljenović, s kojim se prije 6 godina preselila u Ameriku, nisu mogli dobiti dijete prirodnim putem. Zato se podvrgnula medicinski potpomognutoj oplodnji.

''Trnovitiji put je bio, da, i zapravo od početka nije bilo lagano. Mislim da zapravo nijedan proces potpomognute oplodnje nije lagan i da je to emocionalno teži put, fizički, ali i psihički. Mislim da se na to treba pripremiti koliko možeš i onda ući u to i go with the flow. Lijepo se posložilo napokon'', priča Leona.

''To je toliko teško opisati. Kad sam saznala da je ovaj put uspjelo, to je takva navala emocija, uzbuđenja, takva sreća, evo, sad bih odmah mogla plakati, neopisiva sreća. Kad nešto tako očekuješ, baš te preplave osjećaji. Tin, mislim svi su presretni jer svi smo to tako dugo čekali'', priča Leona.

Prema posljednjim statistikama, u Hrvatskoj se čak 100 tisuća parova bori s neplodnošću, no rijetko tko o tome javno govori. Ovim iskrenim razgovorom i istupanjem Leona želi da se o tome posveti više pažnje, ali i razumijevanja. Evo što bi voljela da žene, parovi koji to prolaze znaju:

''Da ne gube nadu, budu strpljivi i osluškuju svoje tijelo. Mislim da je bitno da nađeš doktora kojem vjeruješ. Mislila sam da možda nekom mogu pružiti nadu. Zapravo se ne treba toga sramiti, može se pričati o tome da postoji nada, da nije samo loše, teško'', priča Leona.

Za nekoliko dana Leona se sa suprugom vraća u Santa Barbaru, gdje žive i rade. I tek povratak u kalifornijsku svakodnevicu ostavili su za slatke brige: Znaju li što stiže, curica, dečko?

''To ćemo još malo zadržati za sebe'', govori Leona, a ime koje će odabrati vjerojatno će biti internacionalno.

Dječak ili djevojčica stiže krajem kolovoza. Taman kao poklon za Leonin 42. rođendan!

Cijelu Leoninu priču pogledajte u videu.

