Leona Paraminski na društvenim je mrežama pokazala trudnički trbuh mjesec dana prije poroda.

Naša glumica s američkom adresom Leona Paraminski ne krije uzbuđenje zbog dolaska svog prvog djeteta na svijet koje čeka sa suprugom Tinom Komljenovićem, a mjesec dana uoči poroda na društvenim je mrežama pokazala trudnički trbuh.

"Rastemo", napisala je kratko uz fotografiju na kojoj se u prvom planu nalazi poveći trbuh.

"Beba raste, ti blistaš", "Divna", "Izgledaš lijepo", "Ljepota", "Bome rastete", "Prekrasna si", "Predivna slika, predivna žena, predivna osoba i najpredivnija buduća mama na svijetu", "Bože, koliko si prelijepa", "Ovo je najljepša slika Instagrama", "Jako si lijepa, uživaj u trudnoći", samo je dio komplimenata koje je dobila u komentarima od pratitelja.

Leona je nedavno za IN magazin ispričala da se podvrgnula medicinski potpomognutoj oplodnji jer ona i suprug nisu mogli dobiti dijete prirodnim putem.

"Trnovitiji put je bio, da, i zapravo od početka nije bilo lagano. Mislim da zapravo nijedan proces potpomognute oplodnje nije lagan i da je to emocionalno teži put, fizički, ali i psihički. Mislim da se na to treba pripremiti koliko možeš i onda ući u to i go with the flow. Lijepo se posložilo napokon'', rekla je glumica.

''To je toliko teško opisati. Kad sam saznala da je ovaj put uspjelo, to je takva navala emocija, uzbuđenja, takva sreća, evo, sad bih odmah mogla plakati, neopisiva sreća. Kad nešto tako očekuješ, baš te preplave osjećaji. Tin, odnosno svi su presretni jer svi smo to tako dugo čekali'', istaknula je.

Za Story je otkrila da su ona i suprug saznali spol, ali i da imaju jedno ime u planu te su obje informacije odlučili zadržati za sebe.

"Imamo ‘radno ime’ već od trećeg mjeseca trudnoće, pa ako ne smislimo ništa bolje do kraja trudnoće, ostajemo pri prvom izboru", zaključila je Leona.