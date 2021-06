Leona Paraminski je otkrila da joj je termin krajem kolovoza, a spol i ime djeteta su ona i suprug Tin Komljenović odlučili zasad tajiti.

Leona Paraminski (41) ne krije da uzbuđeno iščekuje rođenje bebe, a spol djeteta su on i muž Tin Komljenović odlučili zadržati za sebe.

"Čekamo te!", napisala je glumica uz fotografiju na kojoj je pozirala u Santa Barbari na zidiću uz plažu. Leona je zablistala u dugoj haljini, a rukama je obujmila svoj trudnički trbuh dva mjeseca prije poroda.

Njezina objava je raznježila mnoge. "Najslađe iščekivanje na svijetu!", "Bravo, bravo", "Tako sam sretna zbog tebe", "Predivna Leona", komentirali su.

"Koja sreća, ha?", upitala ju je Lana Gojak Bajt koja bi također uskoro trebala roditi. "Jelda? Najljepše", odgovorila joj je Paraminski koja je i jednoj pratiteljici otkrila da joj je termin krajem kolovoza.

Inače, Leona je za In magazin ispričala da se podvrgnula medicinski potpomognutoj oplodnji jer ona i suprug nisu mogli dobiti dijete prirodnim putem. "Trnovitiji put je bio, da, i zapravo od početka nije bilo lagano. Mislim da zapravo nijedan proces potpomognute oplodnje nije lagan i da je to emocionalno teži put, fizički, ali i psihički. Mislim da se na to treba pripremiti koliko možeš i onda ući u to i go with the flow. Lijepo se posložilo napokon'', rekla je glumica.

''To je toliko teško opisati. Kad sam saznala da je ovaj put uspjelo, to je takva navala emocija, uzbuđenja, takva sreća, evo, sad bih odmah mogla plakati, neopisiva sreća. Kad nešto tako očekuješ, baš te preplave osjećaji. Tin, mislim svi su presretni jer svi smo to tako dugo čekali'', istaknula je.

Za Story je Paraminski otkrila da su ona i suprug saznali spol, ali i da imaju jedno ime u planu te su obje informacije odlučili zadržati za sebe.

"Imamo ‘radno ime’ već od trećeg mjeseca trudnoće, pa ako ne smislimo ništa bolje do kraja trudnoće ostajemo pri prvom izboru", zaključila je Leona.