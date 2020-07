Elsa Pataky karijeru je započela u rodnoj Španjolskoj, a prije braka s Chrisom Hemsworthom imala je buran ljubavni život.

Španjolska glumica i manekenka Elsa Pataky i njezin suprug, glumac Chris Hemsworth razdoblje karantene provode u Australiji, a slavni par često na društvenim mrežama otkriva detalje provoda sa svojom djecom. Pataky se ne srami skinuti u bikini i pokazati zavidnu figuru. Glumica će ovoga vikenda proslaviti 44. rođendan, a tim povodom prisjetili smo se detalja iz njezina života.

Slavna ljepotica odrasla je u Madridu, a još kao djevojčica počela se zanimati za novinarstvo, koje je kasnije i upisala na fakultetu. Tijekom studija upisala je satove glume te je od školovanja odustala kako bi pokrenula karijeru. Glumila je u brojnim španjolskim serijama i filmovima, koji su je kasnije odveli i do Hollywooda.

Pojavila se kao Elena Neves u franšizi filmova "Brzi i žestoki" te je postala sve češća tema američkih medija otkako se pojavila na velikom platnu uz bok zvijezdama poput Dwaynea Johnsona. U isto vrijeme se počela baviti i modelingom, a zbog uloga u filmovima dobivala je sve češće angažmane.

Pataky je uz zavidnu karijeru imala i buran ljubavni život. Od 2004. do 2006. godine bila je u vezi s francuskim glumcem Michaelom Younom, koji ju je ostavio kada je otkrio da ga vara. Htio ju je iznenaditi na rođendan dok je snimala film "Zmije u avionu" u Kanadi, no kada je stigao u hotel, imao je što vidjeti - Elsa se ljubila s filmskim producentom. On joj je samo dao buket ruža te se odmah vratio kući.

S Adrienom Brodyjem vezu je započela 2006. godine, a on joj je godinu kasnije kupio stan u New Yorku za rođendan. Zajedno su jedno vrijeme živjeli u tom stanu, no 2009. godine ljubav među njima je pukla. Glumca Chrisa Hemswortha, za kojeg je danas udana, Elsa je upoznala 2010. godine preko zajedničkih agenata.

Iste su se godine vjenčali, a danas imaju troje djece, kćer Indiju Rose i blizance Tristana i Sashu. Par je jedno vrijeme živio u Los Angelesu, no preselili su se u njegovu rodnu Australiju 2015. godine, gdje i danas žive. Mnogi tvrde kako su jedan od najstabilnijih slavnih parova, a sudeći prema svemu, zaista uživaju u životu zajedno te im godi život u Australiji. Oboje i dalje glume, a obitelji i poslovni život očito sjajno usklađuju.