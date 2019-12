Elsa Pataky poznata je kao supruga Chrisa Hemswortha, no prije njega ljubila je Adriena Brodyja.

Španjolska glumica Elsa Pataky nedavno je održala press konferenciju u rodnom Madridu.

Tamo je promovirala odjeću jednog poznatog brenda, a progovorila je i o bivšoj prijateljici Miley Cyrus i njezinom bivšem suprugu Liamu Hemsworthu, bratu Elsinog supruga Chrisa Hemswortha.

Iako su djevojke godinama bile bliske prijateljice, glumica je jasno dala do znanja što misli o njihovom razvodu i pjevačici koja je navodno glavni krivac za njega zbog raskalašenog ponašanja.

"Nakon prekida veze kojoj si posvetio 10 godina, Liam je malo pogođen, no odlično se nosi sa svime. On je jak dečko i zaslužuje samo najbolje. Zapravo, mislim da zaslužuje puno bolje od ovoga", komentirala je kratko 43-godišnjakinja jasno dajući do znanja na čiju je stranu stala.

Ipak, njezina nas je pojava u crnom od glave do pete u Madridu podsjetila na njezinu ljubavnu zavrzlamu s oskarovcem Adrienom Brodyjem u kojeg se zaljubila 2006. godine.

Dugo se šuškalo kako je glumac htio učiniti korak više te se vjenčati, no njegova partnerica tada nije bila spremna za brak i obitelj, što mu je otvoreno i rekla.

Iako nikada nisu dali službenu izjavu zbog prekida, prestali su se zajedno pojavljivati na crvenim tepisima upravo 2009. godine.

Godinu dana kasnije, točnije početkom 2010. godine, Elsa je upoznala ljubav svog života, plavokosog "Thora", Chrisa Hemswortha, zbog kojeg se kasnije preselila u Australiju. Par je upoznao zajednički agent, a već krajem iste godine bili su u braku.

Par danas ima troje djece, pa se čini kako Adrien jednostavno nije bio pravi za nju. Ipak, plavokosi Australac bio je fatalan, a čini se kako su golupčići zaljubljeni kao prvog dana.