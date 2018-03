Gibonni, Tony Cetinski, Petar Grašo i Giuliano nekada nisu imali frizure kakve imaju danas.

Duga kosa kod muškaraca nekada je bila moda, no i njihov stil života. Tony Cetinski, Petar Grašo, Giuliano i Gibonni svakako su bili glazbenici koji su bili prepoznatljivi upravo po frizuri, no takav stil danas je daleko iza njih. Je li u pitanju tek moda, praktičnost ili oslabljena kosa, vjerojatno su razlozi različiti zašto su se ošišali no danas su mnogi i zaboravili da su ovi dečki nekada bili dugokosi frajeri.

Tony Cetinski

Tony Cetinski svoju ozbiljniju karijeru započinje 1990. Vrijeme je to kada se država raspada, a Hrvatska žudi za novim glazbenim imenima. Tony, ali tada i njegov brat Mateo, stupa na domaću estradu i preko noći postaje jedna od vodećih glazbenih zvijezda.

Tada je Tony imao dugu kovrčavu kosu. Svojim je stilom podsjećao na Talijane koji i danas nerijetko nose takve frizuru.

Tony je 1994. Hrvatsku predstavljao na Eurosongu s pjesmom ''Nek ti bude ljubav sva'', a to je ujedno i period kada se oprostio od duge kose.

Petar Grašo

Petar Grašo na početku je na leđima nosio i titulu ''nasljednika Olivera Dragojevića''. Mnogi su tada govorili da će Grašo krenuti upravo tim putem, a u to ga je vrijeme krasila i duža kosa. Kosa do ramena i bradica Grašu je brzo lansirala i među obožavateljice koje su ludile za njim početkom devedesetih.

Glazbom se bavi od šesnaeste godine, a 1996. debitirao je na Zadarfestu, festivalu koji je tada bio prilično utjecajan u svijetu domaće glazbe. Tada je s pjesmom ''Trebam nekoga'' i pobijedio.

Grašo je i dalje zadržao bradicu i ona je, na neki način, njegov zaštitni znak, no duže se kose odrekao. Ipak, moramo primijetiti da se Petar nije previše promijenio. Čak bi smo se usudili reći da Grašo izgleda kao da nije ostario.

Giuliano

I Giuliano je solo karijeru započeo sredinom devedesetih. Prvotno je pjevao u nekoliko splitskih grupa, kao što su Kleopatra, Zippo, Apokalipsa i Feeling, a nakon toga je nastavio sa samostalnom karijerom. Od tada nastupa pod imenom Giuliano.

Na početku karijere imao je dugu kosu, no znatno dužu od ostalih kolega koje spominjemo u ovom tekstu. Duge kovrče tada su bile pravi mamac za žene, no u današnje vrijeme sumnjamo da bi mogao igrati na tu udicu.

Giuliano je prije svega pjevač, no imao je on i glumačkih, ali i političkih iskustava. Glumio je u rock-operi Jesus Christ Superstar i rock-operi Gubec-beg. Zajedno sa suprugom Kristinom pojavio se u nekoliko kadrova sedme sezone Igre prijestolja.

Na predsjedničkim izborima 2005. pjevao je u kampanji Jadranke Kosor, a na parlamentarnim izborima 2011. bio je kandidat i nositelj liste HSP-a u III. izbornoj jedinici. Bio je sudionik showa Tvoje lice zvuči poznato.

Gibonni

Dugokosu glazbenu karijeru Gibonni je započeo u osamdesetima prošlog stoljeća. Od 1985. godine Gibonni je bio pjevač u grupi "Osmi putnik", u to vrijeme umjetnički nadimak mu je bio Gibo. Iz Osmog putnika prelazi u bosanskohercegovački heavy metal grupu "Divlje jagode" u kojem ostaje godinu dana. Od 1989. do 1990. Gibonni živi u Berlinu. Tamo svira sa grupom "V2", ss kojom snima album ''Out to launch''.

Ipak 1991. Gibonni je odlučio napraviti preokret u karijeri i okreće se solo karijeri. Izdaje album "Sa mnom ili bez mene", a nakon toga za Olivera je napisao i popularnu ''Cesaricu'', nakon čega postaje traženi skladatelj čije su pjesme bez iznimke postajale veliki hitovi.

Velik uspjeh među širim masama i kritičarima Gibonni vrlo brzo dobiva, a u to vrijeme njegov je zaštitni znak upravo duga kosa.

Iako u njegovim pjesmama više nema žestokog zvuka, Gibo se još neko vrijeme zadržao na tom stilu, a danas mu duga kosa nije ni na kraju pameti.