Georgia May Jagger

Georgia May Jagger prvlačila je pažnju na plaži u Malibuu gdje je snimala kampanju u neonski žutom kupaćem kostimu.

Manekenka Georgia May Jagger (29) slavu ponajviše duguje svojim poznatim roditeljima.

Kći frontmena The Rolling Stonesa Micka Jaggera i bivšeg supermodela Jerry Hall krenula je majčinim stopama i izrasla je u ljepoticu poput nje, a može se pohvaliti i očevim punim usnama, no od njega je naslijedila i divlju stranu.

Iza nje su ludi dani partijanja sa drugim poznatim manekenkama poput Care Delevigne i Suki Waterhouse, no posljednjih godina se smirila i to ponajviše zahvaljujući dečku Louisu Levyju, vlasniku restorana s kojim se prije dvije godine iz Londona preselila u New York.

Georgia je ovaj tjedan plijenila pažnju na plaži u Malibuu gdje je snimala modnu kampanju u neonski žutom kupaćem kostimu koji je naglasio njezinu vitku figuru.

Inče, Georgia je jedno od sedmero djece koje je legendarni roker dobio sa četiri različite žene i puno je mlađa od svojih najstarijih polusestara.

Prvi kći Karis (50) dobio je s glumicom i pjevačicom Marshom Hunt s kojom je imao aferu, a zatim je sa tadašnjom suprugom Biancom dobio i kći Jade (49).

Osim Georgije, s Jerry Hall dobio je i kćeri Elizabeth (36) te sinove Jamesa (35) i Gabriela (23), a s balerinom Melanie, s kojom je trenutno u vezi, ima i četverogodišnjeg sina Deverauxa.

I Hall je ljubila mnoge slavne frajere, no posljednjih šest godina vjerna je 90-godišnjem medijskum mogulu Rupertu Murdochu.