Jerry Hall navršava 64. godine i živi život punim plućima.

Bivša manekenka i glumica Jerry Hall od svojih je početaka u svijetu showbusinessa plijenila pažnju osebujnim stilom života. Možda ponajviše brakom s legendarnim rokerom i frontmenom The Rolling Stonesa Mickom Jeggerom, a danas pak brakom s medijskim mogulom Rupertom Murdochom, koji je od nje stariji čak 25 godina.

Jerry je kao zanosna ljepotica osvojila Mickovo srce davne 1977. godine, a udala se za njega tek 1990. godine na Baliju. Devet godina kasnije brak im je proglašen nevažećim te su nakon toga odlučili prekinuti vezu, a razlog je navodno bila njegova nevjera i afere s drugim ženama. No i ona je bila ta koja je varala, što je i sama jednom prilikom priznala. Naime, 1980. godine bila je s tada oženjenim američkim tajkunom Robertom Sangsterom, i to kako bi se osvetila Micku za jednu od prevara.

"Imala sam aferu s Robertom, no Mick me preklinjao da mu se vratim. Mislila sam da će se promijeniti u jednom trenutku, no nikad nije. Njegove akcije s drugim ženama bile su poprilično gadne, no to je bila jedina stvar koja me nervirala kod njega", bila je izjavila u jednom od intervjua.

Dogodilo se to sve nakon što je kao jedna od pet sestara iz malenog teksaškog gradića Gonzaleza otišla u Pariz sa samo 800 dolara s namjerom da postane manekenka, što joj je zahvaljujući atraktivnom izgledu i uspjelo. Odlazak u daleku Francusku sugerirala joj je majka, koja je bila velika obožavateljica filmske industrije i filmova te je i sama maštala o glumačkoj karijeri.

Jerry je do danas ostvarila puno više od toga, a sada sa 64 godine uživa u ljubavi s Rupertom Murdochom, za kojeg se i zaručila 2016. godine, a vijest o zarukama objavljena je u novinama The Times, čiji je on vlasnik. Iste su se godine vjenčali, a zajedno provode svaki slobodni trenutak i uživaju u putovanjima na kojima ih paparazzi prate u stopu.

No osim Micka i sada Ruperta, u njezinu ljubavnom životu trag su ostavili i umjetnik Andy Warhol, povjesničar Adam Zamoyski, osnivač Microsofta Paul Allen, producent George Waud, igrač kriketa Shane Warne i poduzetnik Warwick Hemsley.

Od njezine mladenačke ljepote malo je ostalo, ali Jerry se danas ne opterećuje previše izgledom, već uživa u životu i ljubavi koju je pronašla u šestom desetljeću života.