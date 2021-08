Frano i Milena Lasić pojavili su se zajedno na crvenom tepihu 27. Sarajevo Film Festivala.

Naš legendarni glumac Frano Lasić prošetao je crvenim tepihom trećeg dana 27. Sarajevo Film Festivala i izazvao veliku pažnju okupljenih.

66-godišnji Frano bio je naočit u tamnom odijelu, a uz njega je bila i 32 godine mlađa supruga Milena Lasić koja ga je zasjenila svojom atraktivnom pojavom. Ona je za svečanu prigodu odabrala dugu crnu suknju i rezani top s motivom mašne koji joj je otkrio goli trbuh.

Frano i Milena vjenčali su se u svibnju 2015. godine nakon tri godine veze, a on je zbog nje preselio u Beograd, a prošle su godine dobili sina Nikolasa.

Upravo zbog Milene Frano se vratio i staroj ljubavi - glazbi. U posljednje vrijeme bavi se i humanitarnim radom.

Glumac iz braka s Majom Nikšić ima sina Janka, a sa Živom Stupnik dobio je kćer Linu i sina Luku.

Inače, danas je glavna zvijezda sarajevskog festivala bio slavni glazbenik Bono Vox koji nije skrivao oduševljenje što je posjetio Sarajevo.

"Divno je biti ovdje, čini se da je prošlo i puno i malo vremena od mog zadnjeg posjeta. Kao da postoje dva Sarajeva - stvarno i imaginarno. Ono jedno u kojem živiš i radiš, u kojem smo sada i ono koje nosimo sa sobom u svijet - to jedno mitsko Sarajevo. To mjesto zabave i magije koje je i dalje, za mene, glavni grad suživota. Ovo je divan grad i ovo je odličan festival. Mislim da je ovaj Festival gotovo kao vezivno tkivo između ta dva Sarajeva - on sjedinjuje vidljivo i nevidljivo u jednu sliku“ izjavio je Bono Vox u Narodnom pozorištu.

27. Sarajevo Film Festival održava se do 20. kolovoza 2021.