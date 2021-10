Franka Batelić na Instagramu je objavila kako je zadnjih dana pred knjigom te pokušava žonglirati poslovni s privatnim životom.

Pjevačica Franka Batelić na Instagramu je sa svojim brojnim pratiteljima podijelila kako provodi nedjelju, a objavila je fotografije na kojima nema ni trunke šminke.

"Okej, nisu najsavršenije fotke ali zašto bi i trebale biti? Ja sam zadnjih dana štreber s premalo sna koji izgleda ovako i pokušava žonglirati poslovni s privatnim životom, parkićem, kuhanjem ručka, učenjem i nekako jedva čeka snimanja da se ponovno našminka i malo sredi. I to je ok. Ali hej, bar manikura je tu! Danas je dan za kavu, knjige i obitelj. A sutra u studio! Kako vi provodite ovu jesensku nedjelju? Ljubi vas F!", napisala je u opisu fotografija na kojima ispred sebe ima skriptu te u rukama šalicu kave, a obožavatelji su joj u komentarima dijelili samo komplimente.

"Prekrasna uvijek", napisala joj je Bojana Gregorić Vejzović. "Ti uvijek izgledaš predivno", "Ma možeš ti to Franka", "Sretno", samo su neki od ostalih komentara njezinih pratitelja.

Nedavno su se u domaćim medijima pojavili napisi o problemima u braku Franke Batelić i Vedrana Ćorluke, no pjevačica je na sve to imala spreman odgovor. Objavila je video s večere na kojoj je bila sa svojim suprugom, a slavni par je bio u društvu Matea Kovačića i njegove Izabel.

O problemima između Franke i Vedrana počelo se šuškati kada je on navodno viđen bez vjenčanog prstena, no njegove posljednje fotografije s okupljanja nogometne reprezentacije u Zagrebu to su opovrgnule.

Vedran je prije nekoliko mjeseci odlučio obrisati profile na društvenim mrežama, i to nakon što je napustio mjesto pomoćnog trenera u Lokomotiv Moskvi, klubu u kojem je do ove godine aktivno igrao nogomet, čime je iznenadio obožavatelje jer taj potez od njega nisu očekivali. Tada se oglasila i Franka te podijelila preslatki prizor Vedrana i njihova sina Viktora kako se zajedno igraju.

Pjevačica i bivši nogometaš vjenčali su se 2018. godine u župnoj crkvi Pohođenja Blažene Djevice Marije Sv. Elizabeti u istarskoj općini Bale, a među gostima su bili Ivan Perišić i Luka Modrić, s kojima se Vedran samo nekoliko dana prije svadbe vratio sa Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji, gdje su osvojili srebrnu medalju.

U siječnju prošle godine kao kruna njihove ljubavi na svijet je stigao maleni Viktor, a par otada ne krije sreću koju su pronašli u roditeljskim ulogama.