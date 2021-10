Franka Batelić objavila je na Instagramu video s večere na kojoj je uživala sa svojim suprugom Vedranom Ćorlukom, a pridružili su im se Mateo i Izabel Kovačić.

Nakon što su se u domaćim medijima pojavili napisi o problemima u braku Franke Batelić i Vedrana Ćorluke, pjevačica je na svojem profilu na Instagramu objavila video sa suprugom i jasno dala do znanja kako stvari stoje.

Franka i Vedran uživali su u večeri proslavljenog kuhara Nusreta Gokcea iliti Salt Baea i divili se njegovoj vještini pripremi obroka, a s njima su bili i naš reprezentativac Mateo Kovačić i njegova supruga Izabel.

O problemima između Franke i Vedrana počelo se šuškati kada je on navodno viđen bez vjenčanog prstena, no njegove posljednje fotografije s okupljanja nogometne reprezentacije u Zagrebu to su opovrgnule.

Vedran je prije nekoliko mjeseci odlučio obrisati profile na društvenim mrežama, i to nakon što je napustio mjesto pomoćnog trenera u Lokomotiv Moskvi, klubu u kojem je do ove godine aktivno igrao nogomet, čime je iznenadio obožavatelje jer taj potez od njega nisu očekivali. Tada se oglasila i Franka te podijelila preslatki prizor Vedrana i njihova sina Viktora kako se zajedno igraju.

On je u službenoj izjavi naveo kako Lokomotiv napušta iz osobnih razloga, i to nakon samo 13 dana, koliko je bio u ulozi pomoćnog trenera.

"Nažalost, iz osobnih razloga napuštam trenersko mjesto u Lokomotivu. Hvala svima i sretno u novoj sezoni, ali i u budućnosti", njegova je izjava koja je objavljena i na službenoj stranici kluba.

Bivši reprezentativac u Moskvi je svoju posljednju utakmicu odigrao u svibnju, kada su se navijači i suigrači oprostili od njega, a u toj ga je odluci podržala i Franka.

"Dostojanstveno, kao i uvijek. Zatvoreno je i ovo poglavlje. Budi ponosan i sretan zbog svega što ostavljaš iza sebe. Jer spreman si za velike stvari koje je za tebe život pripremio. A sad daj malo dođi doma! Viktor i Oskar te jedva čekaju", napisala je tada Franka na svojem Instagramu, a nedavno je objavila i fotografiju iz njihova luksuznog stana u Zagrebu.

Pjevačica i bivši nogometaš vjenčali su se 2018. godine u župnoj crkvi Pohođenja Blažene Djevice Marije Sv. Elizabeti u istarskoj općini Bale, a među gostima su bili Ivan Perišić i Luka Modrić, s kojima se Vedran samo nekoliko dana prije svadbe vratio sa Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji, gdje su osvojili srebrnu medalju.

U siječnju prošle godine kao kruna njihove ljubavi na svijet je stigao maleni Viktor, a par otada ne krije sreću koju su pronašli u roditeljskim ulogama.