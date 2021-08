Flavio Briatore i Elisabetta Gregoraci razveli su se 2017. i imaju sina Nathana Falcoa, a često ih se može vidjeti na zajedničkim ljetovanjima.

Talijanski poduzetnik Flavio Briatore (71) i 30 godina mlađi model Elisabetta Gregoraci bili su u braku od 2008. do 2017., a on se osigurao da ju javnost ne vidi s muškarcima koje ljubi nakon njega.

Flavio, čije se bogatstvo procjenjuje na 400 milijuna dolara, snimljen je s bivšom suprugom na plaži na otoku Sardiniji. Dok je Elisabetta uživala u waterboardingu, sport u kojem se na dasci skija na vodi, on je sve promatrao.

Manekenka je plijenila pozornost u minijaturnom, crnom bikiniju u kojem je pokazala savršenu liniju, a nije skidala osmijeh s lica. Bivši šef Formule 1 je kao i uvijek nosio majicu i kratke hlače na plaži te sunčane naočale.

Inače, nekadašnji supružnici 11-godišnjeg sina Nathana Falcoa koji je sigurno bio s njima na odmoru jer je to tako bilo svaki put dosad. Briatore i Gregoraci su izgledali dobro raspoloženi kao što je slučaj uvijek kad su zajedno u javnosti.

S njima nije bila tajkunova mlađahna djevojka, 25-godišnja manekenka Maria Ludovico Campano, s kojom je u vezi od prošlog ljeta. Flavio je prije nje ljubio još mlađu studenticu prava Benedettu Bosi, a na listi njegovih bivših su i Naomi Campbell te Heidi Klum, s kojom ima i 17-godišnju kćer Leni.

Dok se Briatore hvali svojim ljubavnim životom i samo izmjenjuje mlađahne ljepotice i modele, njegovoj bivšoj supruzi ugovor brani da pokaže novog dečka.

Krajem prošle godine Elisabetta je iznenadila javnost kada je priznala da ima ugovor s milijunašem, po kojem tri godine nakon rastave ne smije biti u javnosti s novim frajerom. Od Flavija se službeno razvela 2018., a da je prekršila ugovor morala bi platiti vrlo visoke penale.

"Ugovor je potpisala i zbog toga ju ne vidimo s drugim muškarcima još otkako se rastala od Flavija. Možda se s nekim i druži, no to je njezina privatna stvar", rekao je za talijanske medije izvor blizak Elisabetti. Ona sama je na kraju priznala da je bila u vezi čitavo to vrijeme, ali je pazila da ju nitko ne fotografira.

''Flavio je posesivan, to sam sve napravila za njegovo dobro", izjavila je Gregoraci.

Zanimljivo je da je Briatore prije nego se obogatio, bio voditelj restorana i prodavač osiguranja u Italiji. Svojedobno je osuđen po nekoliko optužbi za prevaru 1980-ih, dobio je dvije zatvorske kazne, iako su te presude kasnije ukinute amnestijom.