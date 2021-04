Flavio Briatore posljednjih nekoliko godina samo reda mlađahne ljubavnice, a s bivšom suprugom ima ugovor po kojem se ona u javnosti ne smije pojaviti ni s kime.

Talijanski multimilijunaš Flavio Briatore koji će ovih dana proslaviti 71. rođendan već dugi niz godina svjetsku javnost zabavlja svojim privatnim životom. Svaka njegova sljedeća ljubavnica sve je više mlađa od njega, a vremešni poduzetnik očito ne namjerava stati tako brzo.

Od prošlog ljeta je u vezi s modelom Marijom Ludovico Campano (24), a kako pišu talijanski mediji, upoznali su se na jednoj večeri te su se zaljubili na prvi pogled. Mlada ljepotica na Instagramu voli objavljivati golišave fotografije, a odabraniku njezina srca to očito ne smeta niti malo.

Prije nje, Flavio je bio u vezi s 20-godišnjom studenticom prava Benadettom Bosi. Upoznali su se na modnoj reviji u Milanu, no romansa nije dugo potrajala.

U prošlosti je ljubio Naomi Campbell i Heidi Klum, s kojom ima i 15-godišnju kćer Leni, a ljubav koja je najduže potrajala bila je ona s Elisabettom Gregoraci, s kojom je devet godina bio u braku.

Krajem prošle godine Elisabetta je iznenadila sve kada je priznala da i nakon rastave ima ugovor s Briatoreom, po kojem tri godine nakon rastave ne smije biti u javnosti s novim frajerom. Od Flavija se rastala 2017. godine, a u braku su dobili sina Nathana. Ostali su u dobrim odnosima, a ispoštivali su sve što su se dogovorili kada su stali pred oltar.

Prema tom ugovoru, u slučaju rastave Elisabetta se ne smije u medijima pojaviti s nekim drugim muškarcem. U protivnom bi morala platiti vrlo visoke penale. "Ugovor je potpisala i zbog toga ju ne vidimo s drugim muškarcima još otkako se rastala od Flavija. Možda se s nekim i druži, no to je njezina privatna stvar", rekao je za talijanske medije izvor blizak Elisabetti. Ona sama je na kraju priznala da je bila u vezi čitavo to vrijeme, ali je pazila da ju nitko ne fotografira.

"Flavio je posesivan, to sam sve napravila za njegovo dobro", ispričala je Gregoraci.