Bivši supružnici Flavio Briatore i Elisabetta Gregoraci snimljeni su na plaži sa sinom Nathanom Falcom u Miamiju.

Talijanski multimilijunaš Flavio Briatore (71) nakon razvoda je ostao u dobrim odnosima s bivšom suprugom Elisabettom Gregoraci (41) s kojom ima 11-godišnjeg sina Nathana Falcoa.

Bivši supružnici za vikend su snimljeni na plaži Miamiju gdje su uživali sa svojim sinom, a ona je plijenila pažnju svojim utegnutim tijelom u bikiniju.

Flavio i Elisabetta djelovali su dobro raspoloženo, a na vidiku nije bilo tajkunove mlađahne djevojke, 25-godišnje manekenke Marije Ludovico Campano, s kojom je u vezi od prošlog ljeta.

Flavio je prije nje ljubio još mlađu studenticu prava Benedettu Bosi, a na listi njegovih bivših su i Naomi Campbell te Heidi Klum, s kojom ima i 17-godišnju kćer Leni.

I dok on samo izmjenjuje mlađahna ljepotice i modele, njegovoj bivšoj ugovor brani da pokaže novog dečka.

Krajem prošle godine Elisabetta je iznenadila javnost kada je priznala da ima ugovor s Briatoreom, po kojem tri godine nakon rastave ne smije biti u javnosti s novim frajerom. Od Flavija se službeno razvela 2018. godine, a da je prekršila ugovor morala bi platiti vrlo visoke penale.

"Ugovor je potpisala i zbog toga ju ne vidimo s drugim muškarcima još otkako se rastala od Flavija. Možda se s nekim i druži, no to je njezina privatna stvar", rekao je za talijanske medije izvor blizak Elisabetti. Ona sama je na kraju priznala da je bila u vezi čitavo to vrijeme, ali je pazila da ju nitko ne fotografira.

Flavio je posesivan, to sam sve napravila za njegovo dobro", izjavila je Gregoraci.