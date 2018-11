Bivši suprug Nine Morić ljubi talijansku glumicu Asiju Argento.

Talijanski poduzetnik Fabrizio Corona, poznatiji i kao bivši suprug hrvatske manekenke Nine Morić, i glumica Asia Argento, koja je bila u vezi s tragično preminulim chefom Anthonyjem Bourdainom, više ne kriju da se viđaju.

Otkrio je to sam Fabrizio, novi muškarac u Asijinu životu, koji je nedavno pušten iz zatvora nakon što je optužen zbog ucjenjivanja slavnih ličnosti s inkriminirajućim fotografijama. U intervjuu u talijanskom talk showu "Verissimo" ispričao je poprilično sočne detalje.

"Pričali smo satima, onda sam je primio za ruku, poljubili smo se, polegao sam je na stol i vodili smo ljubav sat vremena", izjavio je Fabrizio.

Asia je bila nešto manje pričljiva o novoj vezi, ali podijelila je nekoliko detalja o novoj vezi u televizijskom intervju s popularnom talijanskom voditeljicom Domenicom.

"Sreli smo se dva puta, nadam se da ćemo se vidjeti i treći put. Ja sam u Rimu, on je u Milanu. Čujemo se svakog dana i to mi je OK", otkrila je Asia.

Komentirala je i fotografije na kojima su zajedno snimljeni na prvom spoju i izjavila da je odlučila promijeniti mjesto drugog susreta kako ih nitko ne bi ometao.

"Dogovorili smo se da se nađemo u mom stanu jer smo se bojali paparazza. Taj sam put bila iznenađena, osjećajna je i duboka osoba. Bio je jako pažljiv, a kada je otišao, ostala sam ležati na krevetu s leptirićima u trbuhu", izjavila je.

Činjenica da je nedavno bio iza zatvorskih rešetaka ne zabrinjava ju previše. Naime, bio je osuđen na godinu dana zatvora jer je ucjenjivao slavne osobe i tražio od njih novac kako ne bi objavio njihove fotografije.

"Govorili su mi nešto o tome, ali ne slušam te priče. Jesam li zaljubljena? Molim vas... Vidjela sam ga dva puta i ne zaljubljem se tako lako. Inteligentna sam, educirana, mogu čekati", otkrila je Asia.

Asia i Fabrizio snimljeni su proteklog mjeseca na ulicama Rima u zagrljaju.

Podsjećamo, Fabrizio Corona bio je od 2001. godine u braku s jednom od najpoznatijih hrvatskih manekenki Ninom Morić, s kojom ima zajedničkog sina. Njihova rastava bila je vrlo turbulenta i dramatična, a upleli su se i u vrlo gadnu bitku za skrbništvo nad danas 15-godišnjim Carlosom Marijom. Navodno je dolazilo i do fizičkih obračuna, kojima je i on svjedočio, no nakon godina drame nedavno su odlučili zakopati ratnu sjekiru.

Asia je bila u vezi sa slavnim svjetskim chefom Anthonyjem Bourdainom koji si je u lipnju ove godine sam oduzeo život. Nedavno se susrela i s otpužbama za seksualno zlostavljanje maloljetnog glumca Jimmyja Bennetta, što je opovrgnula tvrdnjom da je on zapravo iskoristio nju.