Asia Argento odlučila je prekinuti šutnju i javnosti otkriti detalje svog odnosa s pokojnim dečkom Anthonyjem Bourdainom.

Talijanska glumica Asia Argento čiji život u posljednje vrijeme obilježavaju skandali i samo skandali, prekinula je šutnju o smrti svog dečka, slavnog svjetskog chefa Anthonyja Bourdaina koji je ranije ove godine sam sebi oduzeo život.

U ekskluzivnom intervjuu za DailyMailTV, progovorila je o strašnim optužbama s kojima se suočava, prema kojima je ona kriva za Anthonyjevu tragičnu smrt, otjeravši ga u nju svojim prevarama. No, u emotivnom razgovoru otkrila je kako je navodno i on nju varao te da prevare nisu doživaljavali kao problem u vezi.

"Ljudi mi govore da sam ga ubila. Ali razumijem da svijet mora pronaći razlog za tako nešto. I ja bih ga voljela naći. Možda bih pronašla malo utjehe", izjavila je Asia glasom isprekinutim od plača.

Asia Argento (Foto: Screenshot)

Naime, mediji su samo tri dana prije tragičnog događaja objavili fotografije Asije i njenog prijatelja, inače novinara Hugoa Clementea kako se drže za ruke šetajući Rimom. Naravno, nije trebalo puno vremena proći da se internetom sporne fotografije počnu povezivati s Anthonyjevom smrću.

Asia Argento (Foto: Getty Images)

Asia je proglašena ubojicom u brojnim onlajn grupama naziva tipa "Pravda za Anthonyja". Optužilo ju se da uopće ne izgleda kao žena koja tuguje za čovjekom kojeg je svojevremeno nazivala svojom ljubavi, kamenom osloncem i zaštitnikom jer se brzo odlučila vratiti u žiri talent showa koji se prikazivao u Italiji.

No sada je priznala da u tim, za nju teškim danima, postojao samo jedan izbor - ići na posao ili nikad više ustati iz kreveta. Kaže da joj je to spasilo život.

"Sati koje sam provela na pozornici, slušajući glazbu i gledajući te umjetnike koji su se borili za svoje snove pomogli su mi da se koncentriram na njih i da ne razmišljam o svom slomljenom srcu. I to je upalilo. Doslovno mi je spasilo život, na čemu ću vječno biti zahvalna", priznala je glumica.

Asia Argento i Anthony Bourdain (Foto: Getty Images)

S nevjerojatnim suosjećanjem u glasu 43-godišnja Asia je nastavila: "Razumijem da me ljudi žele okriviti jer jer bio iznimno voljen i ušao je srca mnnogo ljudi, u njihove živote. Tako da na neki način razumijem da me vide kao negativku, uništivačicu".

"Anthony je bio vrlo pametan čovjek, jedan od najpametnijih koje sam upoznala, vrlo mudar. Ljudi imaju potrebu misliti da si je oduzeo život zbog tako nečeg? Varao je i on mene. Varanje u našoj vezi nije predstavljalo problem. On je bio čovjek koji je bio na putu 265 dana u godini, i kada smo se vidjeli zaista smo uživjeli jedno u drugom. Ali nismo bili djeca, odrasli smo. Imali smo živote, supružnike, djecu. Ne mogu Anthonyja zamisliti kao nekog tko bi uradio nešto toliko ekstremno zbog varanja", ispričala je Asia i dodala kako se osjeća užasno jer nije vidjela što mu se događa i da će s tom krivnjom živjeti do kraja života.

Asia danas odlazi na terapije i potražila je pomoć kod stručnjaka.

"Jedina stvar koju znam je da mi je dao dvije najsretnije godine u životu kao i ja njemu. Sigurna sam da je na kraju patio u sebi, a željela bih da nije. Želim da pronađe mir za svoju dušu. Ja još uvijek nisam dobro ali mogla bih biti i gore. Znam da ću ustati ponovno, ne znam koliko će mi vremena trebati ali namjeravam stvari prihvatiti kakve jesu i živjeti svoj život", zaključila je glumica.