Par je godinama punio novinske stupce skandaloznom ljubavi.

Čini se kako su bivši supružnici zakopali ratnu sjekiru.

Jedna od naših najuspješnijih manekenki Nina Morić posljednjih je godina proživljavala pravu dramu u privatnom životu.

Naime, ona i bivši suprug Fabrizio Corona upleli su se u gadnu bitku za skrbništvo nad danas 15-godišnjim sinom Carlosom Marijom, a ružne riječi pljuštale su sa svih strana. Navodno se bivši par znao i često fizički obračunati, a neke je sukobe gledao i njihov sin, zbog kojeg su sada odlučili zakopati ratnu sjekiru.

Obitelj je pozirala i za novi broj popularnog talijanskog časopisa Chi u kojem su objasnili svoje namjere te najavili "novi početak", a bivši supružnici posljednjih dana objavljuju i zajedničke fotografije na Instagramu sa zajedničkih druženja. Nina je odlučila oprostiti i Coroninoj obitelji uvrede da je "narkomanka i propalica", a neko su joj vrijeme čak pokušavali zabraniti da vidi sina.

Podsjetimo, par se vjenčao 2001. godine, dobio sina godinu dana kasnije, a Nina je često izjavljivala kako nije znala što su ljubav i strast dok nije upoznala poznatog paparazza koji se proslavio ucjenama slavnih Talijana inkriminirajućim fotografijama kojih se također dokopovao prijevarama. Par je stalno prekidao te se mirio sve do 2009. godine. Fabrizio je tada Ninu prvo prevario, a zatim i ostavio zbog argentinske manekenke Belen Rodriguez, s kojom je romansu navodno započeo još 2007. godine, kada su uhvaćeni u Parizu, no on je sve oštro demantirao.

Nina Morić Fabrizio Corona (Foto: Profimedia)

Fabrizio Corona Belen Rodriguez (Foto: Getty)

Osim što joj je slomio srce, Nina je u kasnijim intervjuima isticala kako joj je od razvoda često znao pokazati svoje pravo lice, a navodno ju je jednom prilikom kada ga je posjetila u zatvoru 2014. godine fizički napao te počeo gušiti pred sinom. U travnju 2015. godine Nina je navodno popila čak 20 tableta za spavanje, zbog čega se momentalno počelo pričati kako se zbog Fabrizia pokušala i ubiti. Tek tada započela je prava drama za manekenku.

Fabrizio Corona Nina Moric (Foto: Getty)

Nina je tada izgubila skrbništvo nad sinom koji je pripao Coroninoj mami Gabrielli. Ona je Nini dopuštala da čuje i vidi sina samo u strogo kontroliranim uvjetima. Corona je iste godine izašao iz zatvora, no tada je o bivšoj supruzi imao samo riječi hvale. Tako je govorio da je ona dobra osoba i majka, ali da je često hipersenzibilna, no da svako dijete treba biti s majkom. Ubrzo je ponovno završio iza rešetaka zbog utaje poreza, no čini se kako su skandali iza oba bivša supružnika koji sada žele okrenuti novi životni list.