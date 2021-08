Elton John i David Furnish ljetuju u Francuskoj gdje su ih na luksuznoj jahti snimili paparazzi.

Legendarni britanski glazbenik Elton John snimljen je u Nici u Francuskoj gdje provodi ljetni odmor sa svojim voljenim suprugom Davidom Furnishom.

Fotografi su 74-godišnjeg Eltona snimili kada se ukrcavao na luksuznu jahtu, na kojoj trenutačno uživa i pauzira od oproštajne svjetske turneje, a suprugu i njemu pridružili su se i prijatelji David Walliamsa i Andrew Matt.

Elton i David danas se odvajaju u rijetkim trenucima, a njihova pojavljivanja izazivaju jednaki interes i kada su bili tek na početku veze. Ove će godine proslaviti 16. godišnjicu civilnog partnerstva i sedmu godinu braka, a zajedno imaju i dvojicu sinova koje su im rodile surogat-majke.

No David nije prva osoba s kojom je Elton bio u braku. Naime, prije nego je otkrio svijetu da zapravo voli muškarce, glazbenik je u braku s Renate Blauel proveo četiri godine, od 1984. do 1988. godine.

Nakon razvoda koji je Renate navodno teško podnijela, kao i Eltonovo priznanje da je homoseksualac, Renate se rijetko pojavljivala u javnosti i odbijala je komentirati razvod. No oglasila se kada je on objavio autobiografiju u kojoj je iznio detalje njihova braka zbog čega je podigla i tužbu protiv njega, za koju su na kraju postigli dogovor izvan suda.

Prema pisanju britanskog The Suna, Renate je bila podnijela svu dokumentaciju Visokom sudu jer je Elton prekršio njihov dogovor. Zbog toga se pogoršalo njezino mentalno stanje, i to zato što je on u autobiografiji spomenuo njihov brak. Čak se navodi da je ona tražila zabranu izdavanja danas cijenjene knjige "Rocketman" iz 2019. godine.

Prema sudskim spisima, Elton je pristao ukloniti neke dijelove prije nego što je objavio knjigu prošle godine. Međutim, u jednom dijelu izražava žaljenje što je slomio srce svoje bivše supruge koju je upoznao dok je radio na albumu "Too Low for Zero" 1983. godine. Renate se 2001. godine preselila u Njemačku, a navodno je s novim partnerom kupila kuću u Londonu, ali tamo dosad nije boravila.