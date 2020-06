Elton John i Renate Blauel vjenčali su se 1984. godine, a četiri godine kasnije rastali su se te je on otkrio da je homoseksualac.

Bivša supruga glazbene legende Eltona Johna tužila je slavnoga pjevača 32 godine nakon što su se rastali, piše Daily Mail. Renate Blauel desetljećima je uspjela ostati tajanstvena, a njezini odvjetnici nisu rekli o čemu se točno radi. Istaknuli su samo kako je podigla optužnicu protiv njega, no više detalja zasad ne otkrivaju.

Blauel i Elton upoznali su se 1983. godine dok je on snimao album "Too Low for Zero", a ona je u studiju gdje je on snimao radila kao majstorica zvuka. Vjenčali su se godinu dana kasnije na Valentinovo u Sydneyju dok su zajedno bili na promotivnoj turneji albuma. Rastali su se 1988. godine, a u to je vrijeme Elton John otkrio da je homoseksualac.

Kad su se rastali, Renate se povukla iz javnosti te je godinama odbijala komentirati njihovu rastavu. Njihova veza ponovno je zaintrigirala javnost nakon što je pjevač objavio autobiografiju u kojoj je ispričao brojne detalje njihova braka. Mnogi smatraju da je upravo to razlog tužbe. Nekoliko detalja o njihovoj vezi otkrio je i film "Rocketman", koji prati početak njegove karijere.

Elton John danas je u sretnom braku s Davidom Furnishom, s kojim je u vezi od 1993. godine, a nakon što je par posvojio blizance, pjevač je pozvao Renate da upozna njegovu djecu, no ona je to odbila. Elton je kasnije izjavio kako poštuje njezinu odluku.