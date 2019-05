Elton John otkrio je da je do 23. godine bio djevac te da je jedva dočekao da ga netko napokon uvede u svijet seksa.

Poznati svjetski glazbenik Elton John (72) u ekskluzivnom intervjuu otkrio je kako do svoje 23. godine nije izgubio nevinost, odnosno da je bio djevac.

Sir Elton John, jedan od najprepoznatljivijih muških vokala 20. stoljeća, rekao je kako je svoje prvo seksualno iskustvo doživio u San Franciscu te da se tek tada počeo osjećati "normalno u svojoj koži".

Sir Elton nikada nije izgubio svoju popularnost, a dokaz tome je i skori početak prikazivanja filma o njemu "Rocketman". Kako film vrvi intimnim scenama seksa, Elton John odlučio je javnost dodatno zainteresirati za svoju životnu priču pa je otkrio kako se prvi put seksao sa svojim ljubavnikom, ali i menadžerom Johnom Reidom. Dodao je kako su "strgali odjeću jedan s drugoga i s veseljem se seksali".

Sve te sočne detalje Sir John je otkrio kako bi promovirao prihvaćanje homoseksualne ljubavi te je naglasio koliko je ponosan na to što je inspirirao film u kojem postoje takve, za mnoge još uvijek kontroverzne, scene.

"Jako sam sretan zbog toga iako će se mnogima ovo učiniti nebitnim. Ja sam homoseksualac i ne želim to skrivati. To sam ja i tada sam bio jako sretan. On mi je ležao u rukama, a ja sam razmišljao samo o tome kako sam napokon postao normalan jer sam se i ja poseksao", objasnio je svoje osjećaje Sir Elton.

Glazbenik je objasnio kako je prije svog prvog seksa s Reidom žudio za tjelesnom povezanošću te da je jedva dočekao ostvariti s nekime fizičku vezu.

"Dotad sam bio djevac. Bio sam očajan za ljubavlju i strastvenim fizičkim dodirom", rekao je Sir Elton.

Glazbena ikona živijela je promiskuitetnim životom glazbene zvijezde sve dok nije upoznala svog sadašnjeg supruga, Davida Furnisha (56), koji ga je prema njegovim riječima izvukao iz "očajnog stanja stalnog drogiranja".

Par ima dvojicu sinova, Elijaha (6) i Zacharyja (8).