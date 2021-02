Supruga Chrisa Hemswortha Elsa Pataky postala je brineta, a paparazi su je snimili i bez trunke šminke.

Španjolska glumica i manekenka Elsa Pataky (44) godinama je slovila za jednu od najljepših plavuša, no sada je sve iznenadila drastičnom promjenom izgleda.

Suprugu zgodnog Australca Chrisa Hemswortha (37), koji je najpoznatiji po ulozi Thora u filmskoj adaptaciji Marvelovih stripova, paparazzi su ovog tjedna ulovili ispred njihove obiteljske kuće u australskom Byron Bayu, a na novim fotkama teško ju je prepoznati.

Svoje zlatne vlasi obojila je u čokoladnosmeđu nijansu, a snimljena je i bez trunke šminke te bosonoga. U opuštenom izdanju dovezla je jednog od svojih sinova iz škole, a na fotkama ni on ne nosi obuću.

Inače, Elsa i Chris roditelji su troje djece, osmogodišnje Indije i šestogodišnjih blizanaca Sashe i Tristana. U braku su od 2010. godine, a ona je prije njega imala buran ljubavni život.

Od 2004. do 2006. godine bila je u vezi s francuskim glumcem Michaelom Younom, koji ju je ostavio kada je otkrio da ga vara. Htio ju je iznenaditi na rođendan dok je snimala film "Zmije u avionu" u Kanadi, no kada je stigao u hotel, imao je što vidjeti - Elsa se ljubila s filmskim producentom. On joj je samo dao buket ruža te se odmah vratio kući.

S Adrienom Brodyjem vezu je započela 2006. godine, a on joj je godinu kasnije kupio stan u New Yorku za rođendan. Zajedno su jedno vrijeme živjeli u tom stanu, no 2009. godine ljubav među njima je pukla a navodno ga je ona ostavila jer nije bila spremna za brak, da bi se godinu dana kasnije udala za Chrisa.