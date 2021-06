Ella Dvornik snimila je zabavni video u kojem je pokazala što je sve sređivala na svom licu, a u mnoštvu pozitivnih komentara istaknuo se jedan na račun njezinog muža Charlesa Pearcea.

Ella Dvornik (30) podijelila je video u kojem je otkrila na kojim je sve estetskim zahvatima bila i osvojila simpatije pratitelja, no jedna žena je imala neprikladan komentar o njezinom mužu Charlesu Pearceu (43).

"Kad mi netko kaže da sam lijepa bez šminke...Fileri, operacija nosa, baby botoks, krunice, navlake, mostovi, implantati", napisala je Ella na snimci koju je podijelila na društvenim mrežama.

"Tko nema u genima, ima na rate", istaknula je na Facebook profilu. Mnogi su ju pohvalili zbog iskrenosti i jer je bila umjerena.

"Bravo! Nemam ništa protiv estetske kirurgije dok se ne ugrožava zdravlje i dok psihički stabilna osoba donosi odluke radi sebe, a ne muža, zeta, susjede...", "Taman nista previše, nisi plastična Barbika i dalje izgledaš lijepo i prirodno", "Sve je to sitno, taman", komentirali su.

No bilo je i negativnih mišljenja, a jedna pratiteljica se istaknula komentirajući Ellinog muža i pjesmu "Short dick man" koju je stavila u video o zahvatima.

"I pjesma koja puno govori o tvom mužu", napisala je. "O, jel i tebe je*o?", odgovorila joj je Dvornik i oduševila fanove.

"Don't want no short dick man... Na taj sam se dio referirala....Nisam mislila ništa loše, naprotiv....Trebala sam odmah napisat na koji dio pjesme mislim, ovako ispalo da se*uckam, a nije mi bila namjera. Sorry", ispravila se pratiteljica nakon toga.

No Ella joj nije zamjerila. "Sve ok. Ja sam uvijek za za*ebanciju kako se i vidi iz priloženog", istaknula je influencerica.