Ella Dvornik je na Instagramu objavila fotografiju prostranog dnevnog boravka u njezinoj novoj kući u Istri.

Influencerica i blogerica Ella Dvornik s obitelji je iz Zagreba preselila u Istru.

Ona i suprug Charles Pearce tamo su kupili kuću te su prije tjedan dana dovršili selidbu, a Ella je sada na Instagramu pokazala dio interijera svojeg novog doma.

Na Instagramu se pohvalila svojim prostranim dnevnim boravkom, a mnogima je za oko zapeo detalj koji je posvetila svojem pokojnom ocu.

"Dobrodošla doma. Zadnjih 5 dana, kako smo oči otvorili dok nismo klonuli smo raspakiravali, dizali, micali, premještali, čistili, sklapali pješčanike, ljuljačke, šatore, samo da nam dođu hahari u svoj novi zauvijek dom. I sve je vrijedilo, svaka ogrebotina, modrica, upala mišića, kad je Balie ušla i vrištala od sreće ugledavši svoju sobu i vrt u kojem se sad može nesmetano igrati", napisala je uz fotku na kojoj njezina trogodišnja kći pozira ispod velike crno-bijele slike Dina Dvornika koju možete pogledati u našoj galeriji.

"Da mi je netko prije 5 godina rekao da ću s dvoje djece živjeti pa skoro 'na selu' s nešto više od tisuću susjeda, kladila bih se da se to nikada neće meni dogoditi. Prvo da ću uopće imati dijete, a kamoli dvoje, a tek onda da ću i napokon iz najma prijeći u vlasništvo i to ne u nekom velikom gradu, već malom tihom mjestu. Eto dogodilo se i to. I već mi se par dana u glavi vrti glas moga dide Borisa", dodala je i zatim citirala stihove iz pjesme "Naše malo misto" koju je otpjevao njezin pokojni djed.

Prije nego se pohvalila sređenim dnevnim boravkom, na Instagramu je objavila smiješni video u kojem je pokazala i kako je izgledao dok još nije raspakirala sve kutije.

Ella je objavila i fotku na kojoj njezin suprug pozira u njihovom velikom dvorištu s njezinom mamom Danijelom na kojoj je pokazala i kako su ga uredili, ali točnu lokaciju svojeg novog doma nije otkrivala.

Podsjetimo, Ella i Charles u braku su od 2019. godine, a zajedno imaju dvije kćerkice, trogodišnju Balie Dee i Lumi Wren koja je u veljači napunila godinu dana.