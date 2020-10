Influencerica Ella Dvornik osvrnula se na Papinu podršku legalizacije gej životnog partnerstva te je objasnila i što za nju znači brak.

Domaća influencerica Ella Dvornik na Facebooku je jasno dala do znanja koji je njezin stav o Papinoj podršci legalizacije gej životnog partnerstva. "Počinjem vjerovati u čuda", napisala je uz objavu te je u komentarima detaljnije sve objasnila.

"I ja sam u 'braku' i, iskreno, ta riječ mi ne znači ništa više nego nekome papir civilne zajednice. Jer ne vjerujem u Boga ni Crkvu i udala sam se jer nam je sustav takav da pola tog ne možeš bez debilnog papira. A žao mi je gej parova koji jesu katolici i kojima riječ 'sveti brak' zaista nešto znači. Jer zaslužuju to imati ako im je to bitno. Ja kao ateist heteroseksualac ne smatram 'sveti brak' ikakvom bitnom stavkom u svom životu jer sam u vezi iz ljubavi, a ne zbog naziva. Ali da okrenete glavu i mislite da gej ljudi nisu vjernici i ne zaslužuju biti dio te zajednice ako oni to žele, vrednuju i žive... to je druga razina netolerancije...", napisala je Ella.

Brojni njezini pratitelji komentirali su objavu te dok su neki podržali prava homoseksualaca, određeni dio tvrdi kako se tu radi o legalizaciji civilnog partnerstva, a ne braka. Neki pak ističu kako je sve to pogrešno.

"Molim sve da me otprate ako ne podržavaju gej zajednice! Fakat vam nije mjesto ovdje", napisala je Ella u komentaru u kojem je pozvala sve neistomišljenike da je slobodno prestanu pratiti na društvenim mrežama.

"OK, sad kad su otišli s ove stranice svi koji imaju problem s tolerancijom, možemo nastaviti u pozitivnom duhu", zaključila je Ella u sljedećoj objavi te je objavila na tu temu i poveznicu s YouTubea zbog koje su je mnogi pohvalili.