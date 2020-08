Ella Dvornik istaknula je da većina onog što se vidi na fotografiji na njezinom trbuhu nije salo nego koža.

Ella Dvornik je početkom lipnja otvorila drugi Instagram profil na kojem govori o zdravoj prehrani, vježbanju i postizanju idealne figure nakon poroda.

Poznata domaća influencerica je u petak objavila fotografiju na kojoj se vidi kako izgleda njezin trbuh nakon rođenja dvije kćeri. "Krenimo s najljepšom slikom ovoga ljeta. Znate što je najgore na ovoj slici? Većina ovog nije salo. Voljela bi da je sve salo, jer salo možeš skinuti, ono što ne možeš skinuti je koža. Ta ku*a ne ide nikamo dok ne odluči otići. Ali sretna vijest je da sam mlada i u prošloj trudnoći je ta koža odlazila 10 mjeseci, a ovu trudnoću sam imala duplo veći trbuh. Al ne tugujem za sada. Jest da me nervira. Jako me nervira! Nervira me jer pazim i trudim se, a ona se kamuflira sa salom, ali neka. Opraštam si sve, i svom tijelu, prije skoro 6 mjeseci samo, sam ležala na operacijskom stolu. Zašili su mi ne znam kolko slojeva u trbuhu. Moram biti nježna i pravedna prema svome tijelu. Svašta je istrpjelo i svašta će još istrpjeti", istaknula je Ella.

Ipak, dodala je da je tijelo brzo upregnula vježbanjima i utezima. "Znate onu “tijelo pamti”? A što da radimo? Koliko god da nas nije briga, opet nas je briga. Zbog nas samih. Makar lijepo je dobiti podršku od drugih. Hvala vam na tome. Kad ti dođu djeca u život malo se izblesiraš. Padneš, izgubiš se, i jedino sto oduvijek znaš (svoje tijelo) te isto dočeka drugačije. I valjda samo želimo bar vizualno se podsjetit na neko vrijeme prije, kad je bilo malo lakše i slobodnije, ne zbog drugih , bas zbog sebe. I imam dojam da stalno nešto 'jedva čekamo'. Jedva čekamo da se porodimo, da se oporavimo, da obučemo traperice, da dođe ljeto, da skinemo traperice, da vidimo rezultate, da počnu djeca sjedit, puzat, hodat, pričat, i stalno mislimo da će ta druga faza biti 'lakša' i stalno ju čekamo i čekamo i nekako zaboravimo valjda živjeti u trenutku", dodala je influencerica.

Objasnila je da nije bila na ovom profilu Instagrama jer je bila s obitelji i nije se osjećala ugodno sa samom sobom, ali se istodobno i sviđala sebi. "Ali najbitnije od svega, zaboravila sam lozinku za ovaj profil. U svakom slučaju, da grozne smo prema sebi i kad smo najbolje. Previse se osuđujemo, kritiziramo, ma znate sve. Samo želim reći da smo i u pravu, ali i nismo. Znam da se slažete sa svime što sam napisala... ali imate i onu drugi stranu koja kaže 'da ali...' i ako se možemo pomiriti svaki put s tim 'da ali...' valjda možemo i sa šlaufom pa bio on kožni ili masni. Ko ga je*e, bila je dobra tjestenina", zaključila je Ella.

Mnogi su se složili s njezinim riječima i podržali njezin stav. "Ti si carica", "Odavno nisam pročitala da je netko drugi napisao moje misli", "E to sam čekala", "Svaka ti čast na ovome, istina živa", komentirale su pratiteljice. Jedna se i našalila s Ellom.

"To je sve voda", istaknula je.