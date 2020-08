Ella Dvornik komentirala je na društvenim mrežama snimku brutalnog premlaćivanja mladića u Kaštelima i poslala svima koji se susreću s nekim oblikom nasilja važnu poruku.

Naša blogerica i influencerica Ella Dvornik osvrnula se na događaj i snimku koji je zgrozio i rastužio domaću javnost, a koja prikazuje mučno maltretiranja mladića s posebnim potrebama u Kaštelima.

"Kad troje napadne jednog, to govori o jačini te trojice. Znate onu, nađi nekog sebi ravnog. Lako je opkolit nekog kad vas je više, to puno govori o vašoj snazi. To govori da ste nesigurni, nesretni i bez samopouzdanja. Kad vam treba horda da vas goni, kao ovce na pašnjaku. Kad koristite nasilje umjesto riječi. Kad osjećate potrebu da unesrećite nekog za vlastitu sreću. Što to govori o vama? Ne puno lijepoga. Moje misli i dobre želje su uz žrtvu i zaista se nadam da će karma uraditi svoje. Ne šutite o maltretiranju, ni psihičkom ni fizičkom. Nek vas ne bude sram jer to nije u redu i nikada neće biti!! Mnogo će ljudi stati iza vas i pomoći vam!! Recite, neće vam biti gore nego što već je", napisala je Ella u statusu na svom facebook profilu.

U komentarima joj se javilo stotine ljudi koji su se zgražali nad događajem i složili s njezinim stajalištem.

Napadnuti mladić dobiva podršku iz cijele Hrvatske, uključujući i onu mnogih poznatih Hrvata pa je tako najbolji hrvatski kickboksač i jedan od najboljih na svijetu Antonio Plazibat uz pomoć prijatelja organizirao humanitarnu akciju i pozvao sve ljude koji žele da mogu donirati odjeću, kućne potrepštine i ostale stvari potrebne za normalan život, a njegov prijatelj će to sve skupiti i odnijeti mladićevoj obitelji.