Ella Dvornik odlučila je otići na estetske zahvate lica, odnosno ubrizgavanje botoksa u čelo i povećanje usana filerima.

Naša uspješna influencerica 29-godišnja Ella Dvornik na svom je You Tube kanalu s obožavateljima podijelila trenutak u kojem joj u čelo i usne ubrizgavaju botoks i filere.

Odmah je na samom početku upozorila sve protivnike estetskih zahvata da prekinu s daljnjim gledanjem i naglasila je kako se ona za zahvate odlučila otići iz znatiželje.

U videu je tako prikazan postupak ubrizgavanja botoksa u čelo iglom, a potom i zahvat na usnama koji se činio nešto bolnji od prvog.

"Ne osjećam usta", izjavila je Ella, ali sa smješkom je promatrala odraz u ogledalu.

"Što se tiče čela, to ćemo vidjeti tek za 2 do 3 dana, treba malo vremena proć. Usta će mi bit natečena, ali dobila sam neke tabletice za smanjivanje otekline", izjavila je Ella koja je na kraju bila prezadovoljna svojim tretmanima.

"Bilo je super, zadovoljna sam, ništa me ne boli. Baš ono što sam htjela. Ne mogu se prestat gledat", izjavila je.

Inače, ovo nije bio prvi estetski zahvat na koji je Ella odlučila otići, jer je prije godinu dana operirala nos i to isključivo iz kozmetičkih, narcisoidnih, a ne zdravstvenih razloga kako je objasnila također u videu na You Tubeu.

"Mislim da postoji stigma i da se ljudi srame priznati da su bili na plastičnoj operaciji. Operirala sam prošli tjedan svoj nos i isključivo sam napravila to zbog sebe i jer sam to htjela. Nos mi je bio ravan, ali nekako mi se od 2008. do danas stvorila grba. Ne mogu reći da nisam mogla živjeti s time, ali nekako sam s vremenom mislila da bih s vremenom mogla izgledati pitomije, što mi je i liječnik rekao", objasnila je tada Ella u videu i dodala kako se prije operacije dosta bojala.